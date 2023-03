„Das ist das große Ziel“ - Haching-Spieler wollen nach Sieg gegen Würzburg in die 3. Liga

Von: Louisa Genthe

Für Manuel Stiefler (r.) gibt es in den kommenden Wochen nur ein Ziel für Haching: Den Aufstieg in die 3. Liga. © foto2press/Imago

Die Spieler der SpVgg Unterhaching machen nach dem Sieg gegen Würzburg keinen Hehl aus ihren Zielen: Sie wollen mit dem Klub in die 3. Liga.

Unterhaching – Die Euphorie bei den Hachingern könnte gerade kaum größer sein. Am Samstag konnten die Vorstädter hochverdient einen 3:0 Heimsieg gegen den FC Würzburger Kickers einfahren. Die folgenden Spiele soll es genauso weiter gehen.

Offensivspieler Mathias Fetsch freut sich über die drei Punkte für seine Mannschaft: „Wir sind sehr, sehr zufrieden. Auch weil wir von dem, was wir uns vorgenommen haben, alles umsetzen konnten.“ Für Fetsch war dieses Spiel anders als die bisherigen. „Der Unterschied heute war, dass wir auch mal gegen eine Mannschaft spielen konnten, die selber Fußball spielen wollte“, sagte er nach dem Spiel.

Am Samstag wollte Päsident Schwabl weiterhin keine Wertung zur finanziellen Lage und der 3. Liga abgeben

In diesem besonderen Fußballspiel, was Fetsch so betonte, konnten die Hachinger eigentlich durchweg dominieren. Würzburg versuchte zwar gefährlich zu werden, scheiterte aber spätestens an der Abwehr der Gastgeber. Für Torwort Vollath wurde es kaum gefährlich.

Die Freude ist groß: Mathias Fetsch von der SpVgg Unterhaching bejubelt mit den Teamkollegen seinen Treffer gegen Würzburg. © foto2press/Imago

Trotz Erfolge wie an diesem Samstag bleibt bei Unterhaching momentan immer ein bittererer Beigeschmack. In den letzten Wochen gab es viel Trubel um die Geldsorgen des Vereins. Der Aufstieg in die 3. Liga bleibt deshalb laut Präsident Schwabl weiterhin unsicher. „Da werde ich überhaupt keine Wertung abgeben. Wir haben es beantragt. Jetzt werden wir warten, was aus Frankfurt für Post kommt und dann schauen wir, was drin steht“, sagt der Präsident der Spielvereinigung am Samstag nach dem Spiel.

„Wir konzentrieren uns aufs Fußballspielen“ – Die Mannschaft lässt sich von Diskussionen nicht beeinflussen

Fetsch und seine Mannschaftskollegen wollen sich von diesen Diskussionen entfernen. Für die Mannschaft gibt es in der Rückrunde nur ein Ziel. „Ich denke schon, dass wir heute Werbung für 3. Liga-Fußball gemacht haben. Wir haben uns von den ganzen Diskussionen nicht stören lassen. Wir konzentrieren uns aufs Fußballspielen. Alles drumherum wird schon geregelt, das können wir auch gar nicht beeinflussen“, kommentierte der 34-Jährige.

Fußballerisch sind die Hachinger auf bestem Wege in die 3. Liga. Dort sieht sich auch Teamkollege Manuel Stiefler. „Ich will jetzt nicht übertreiben, aber ich glaube, ich könnte schon 3. Liga spielen. Und das ist das große Ziel, da müssen wir nicht drum rumreden.“, so der 34-Jährige.

„Wir haben alles in der eigenen Hand.“

Zu früh freuen will sich momentan allerdings noch keiner. Auf die Hachinger warten noch elf spannende Spiele, in denen sie nicht nachlassen dürfen. Der Meinung ist auch Stiefler: „Umso wichtiger ist es jetzt, dass wir die nächsten zwei, drei Spiele gewinnen. Wir haben alles in der eigenen Hand.“ (Louisa Genthe)