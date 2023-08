SpVgg Unterhaching gegen SSV Ulm LIVE: Erstes Heimspiel, erster Dreier? Haching fordert Aufsteiger

Von: Louisa Genthe, Boris Manz

Am Samstag steht für Simon Skarlatidis und seine Hachinger das erste Heimspiel der dritten Liga an. © Imago/Sven Leifer/foto2press

Die SpVgg Unterhaching erwartet den SSV Ulm zum 2. Spieltag. Für die Hachinger ist es das erste Heimspiel in der 3. Liga. Wir berichten im Live-Ticker.

Zweiter Spieltag der 3. Liga: SpVgg Unterhaching - SSV Ulm

Die SpVgg Unterhaching erwartet den SV Ulm zum ersten Heimspiel der dritten Liga.

Der Live-Ticker zum Mitverfolgen.

Unterhaching – Endlich ist es so weit: Die SpVgg Unterhaching tritt erstmals nach dem Abstieg wieder im heimischen Sportpark in der 3. Liga an und das mit einer gehörigen Portion Selbstbewusstsein. Nach dem Punktgewinn beim Zweitliga-Absteiger SSV Jahn Regensburg gelang den Hachingern am Wochenende der nächste Coup, als sie den Bundesligisten, FC Augsburg, aus dem Pokal warfen. Gegen die Fuggerstädter trafen Matthias Fetsch und der eingewechselte Boipelo Mashigo. Nun wartet mit dem SSV Ulm ein anderer Drittliga-Aufsteiger.

SpVgg Unterhaching in der 3. Liga im Live-Ticker – Unterberger warnt vor SSV Ulm

Gegen Ulm wollen die Hachinger ihre gute Form bestätigen. Doch Hachings Coach Marc Unterberger warnt vor den Gästen: „Die Ulmer haben eine extrem ähnliche Spielweise wie wir. Sie kommen sehr viel über Laufbereitschaft, über Einsatz.“ Die Schwarz-Weißen erlebten einen ähnlich erfreulichen Saisonauftakt. Gegen den 1. FC Saarbrücken holte die Elf von Maximilian Knauer nach Rückstand noch einen Punkt.

Unterberger erwartet ein schweres Spiel und hofft auf die Unterstützung der heimischen Fans. Im Sportpark wird mit bis zu 5000 Fans gerechnet. Die Euphorie der Zuschauer soll die Mannschaft jetzt tragen. „Wir haben lange dafür gearbeitet, wieder 3. Liga zu spielen. Deshalb kribbelt es bei allen schon“, sagt Hachings Kapitän und Technischer Direktor Seppi Welzmüller.

Welzmüller schwärmt vor Spiel gegen SSV Ulm von Stimmung: „Jeder Tag, ein Geschenk“

Die gute Stimmung in Unterhaching ist auch durch den besonderen Teamgeist zu erklären. „Wir denken immer, was ist das Beste für die ganze Sache hier, dass es uns allen gut geht. Und das ist total schön“, sagt Welzmüller. „Für mich ist wirklich jeder Tag ein Geschenk, den ich hier sein kann. Ich genieße das total.“

Unter der Woche erledigten die Vorstädter ihre Hausaufgaben im Toto-Pokal. Mit 4:1 wurde der FC Schwabing besiegt. Matchwinner einmal mehr: Boipelo Mashigo, der früh zum 1:0 traf. Möglich, dass der 20-Jährige gegen Ulm wieder mitmischen darf. (btfm)