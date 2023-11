Haching heiß aufs S-Bahn-Derby: „Gegen 1860 wird das spannendste Spiel. Das ist ein Fußball-Fest“

Von: Robert M. Frank

Verbissener Kampf: Hachings Kapitän Markus Schwabl mit energischem Einsatz gegen Aue-Profi Stefaniak. Foto: Imago © Imago

Nach der Länderspielpause muss Haching ins Grünwalder Stadion. Spieler und Trainer brennen schon jetzt für das Duell gegen den TSV 1860 München.

Unterhaching – Die SpVgg Unterhaching hat sich mit dem siebten Unentschieden dieser Saison eine gute Ausgangsbasis für das Derby beim TSV 1860 nach der Länderspielpause geschaffen. Nach dem 0:0 gegen den FC Erzgebirge Aue ist die Mannschaft von SpVgg-Cheftrainer Marc Unterberger Tabellensechster und liegt vor den Münchnern. „Wir sind froh über 22 Punkte“, so der 34-Jährige. „Gegen 1860 wird das spannendste Spiel. Das ist ein Fußball-Fest, bei dem wir endlich mal bestehen wollen.“

„Prinzipiell sind wir froh, dass hinten die Null steht.“

Den Härtetest vor dem Derby gegen den langjährigen Zweitligisten bestanden die Remis-Könige der Liga gut. Hätte bei der SpVgg nicht die nötige Effektivität vor dem Tor der Sachsen gefehlt, wäre für den Aufsteiger sogar mehr herausgesprungen als nur die fünfte Nullnummer der Saison. „Prinzipiell sind wir froh, dass hinten die Null steht“, meinte Kapitän Josef Welzmüller.

Das Spiel am Hachinger Jugendtag mit 5.000 Zuschauern im Uhlsport Park war alles andere als eine langweilige Nullnummer. In der ersten Hälfte musste sowohl SpVgg-Schlussmann René Vollath als auch Aues Torwart-Routinier Martin Männel mehrfach mit starken Paraden Gegentore verhindern.

„Wir freuen uns unfassbar auf das Derby gegen 1860. Das wird das Highlight-Spiel für Haching.“

Patrick Hobsch per Kopfball (18.), der nach einem Fehlpass plötzlich allein vor dem Auer Tor auftauchende Mathias Fetsch (33.) sowie Maximilian Welzmüller per Fernschuss-Aufsetzer (37.) besaßen die besten Chancen der Heimelf. Auf der Gegenseite vergaben bei den Gästen Marvin Stefaniak bei einem Pfosten-Kracher (26.) und zweimal Ex-1860-Stürmer Marcel Bär per Kopfball (36., 42.) die besten Möglichkeiten der ersten Hälfte.

Im zweiten Durchgang hatte der eingewechselte Hachinger Aaron Keller zweimal den Lucky Punch auf dem Fuß, vergab jedoch (62., 90.). Auch die in der zweiten Hälfte insgesamt etwas stärkeren Gäste ließen gute Chancen zum entscheidenden Treffer liegen und bissen sich dabei zweimal die Zähne am überragenden Vollath aus (71., 86.). Der Derby-Ausblick von Hobsch: „Wir freuen uns unfassbar auf das Derby gegen 1860. Das wird das Highlight-Spiel für Haching.“ (ROBERT M. FRANK)