Gerland übt mit Hachings Minis – Trainer-Legende beim Nachwuchs der SpVgg: „Eine Ehre“

Marc Unterberger als Trainer bestätigt

+ © Imago Die Nachwuchsarbeit ist ihm ein Anliegen: Hermann „Tiger“ Gerland, der auch zur SpVgg Unterhaching kommt. imago © Imago

Pocket

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Klaus Kirschner schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Hermann Gerland war bei der SpVgg Unterhaching zu Gast und trainierte mit den Minis. Schwabl ist bezüglich der Relegation optimistisch.

München – Prominenter Besuch auf dem Trainingsgelände der SpVgg Unterhaching: Trainer-Legende Hermann Gerland (68) schaut künftig regelmäßig im Auftrag des DFB bei den Hachingern vorbei – und führt eine Art Spezialtraining für die dortigen Übungsleiter und die Nachwuchskicker durch. „Ich denke, dass wir im Nachwuchs Probleme haben – und das fängt bei den Zehnjährigen an.

SpVgg Unterhaching – Hermann Gerland beim Nachwuchs zu Gast: „Ball in den Mittelpunkt stellen“

Wir müssen den Ball wieder in den Mittelpunkt stellen, kleine Spielformen mit mehr Torabschlüssen, Zweikämpfen und Dribblings durchführen. Damit die Bundestrainer hinterher in der Spitze wieder eine breitere Auswahl an Spielern haben“, erklärt der „Tiger“ gegenüber unserer Zeitung.

Schwabl optimisch bezüglich Auflagen zur 3. Liga: „Hoffentlich gibt es am 11. Juni was zu feiern“

Wie es mit der ersten Mannschaft der SpVgg weitergeht, ist auch nach der Jahreshauptversammlung am Donnerstag offen. „Die Relegation haben wir schon mal sicher, jetzt liegt der Ball bei, aber die Rahmenbedingungen müssen stimmen, es laufen viele Gespräche auf Hochtouren, ich bin optimistisch, dass es klappt, hoffentlich gibt es am 11. Juni etwas zu feiern“, meinte Präsident Manfred Schwabl.

Kapitän Seppi Welzmüller gab einen Einblick in die nächsten Wochen bis zum Entscheidungsspiel gegen den Meister Nordost (entweder Cottbus oder Erfurt): „Wir werden jetzt den Akku aufladen, ein Kurz-Traingslager einlegen, es wird bei uns professionell gearbeitet.“ Eine Personalie steht für Schwabl definitiv fest: „Marc Unterberger wird hundertprozentig unser neuer Cheftrainer und soll in die Fußstapfen von Sandro Wagner treten.“

Schwabl freut sich auch über seinen prominenten Gast Gerland, der „ehrenamtlich“ mit den Kleinsten arbeitet: „Es ist für uns eine Ehre, dass Hermann Gerland sich an unserer Nachwuchsarbeit beteiligt.“ (kik, bok)