SpVgg Unterhaching II: Girtler, Hirtleiter und Markert sorgen für nächsten Dreier

Zweiter Saisonsieg

+ © Dieter Metzler Die jungen Hachinger stehen nach zwei Spieltagen mit sechs Punkten direkt vor dem ersten Platz zur Abstiegsrelegation. © Dieter Metzler

Facebook

E-Mail

Twitter

Autor Robert M. Frank schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Die Drittliga-Reserve der SpVgg Unterhaching hat den zweiten Saisonsieg gegen den TSV Bobingen eingefahren und klettert auf einen Nichtabstiegsplatz.

Die SpVgg Unterhaching II hat den zweiten Saisonsieg im zweiten Heimspiel der Saison in der Landesliga Südwest unter Dach und Fach gebracht. Die Hachinger Talente besiegten in Emmering den TSV Bobingen mit 3:2 (2:0). Gegen die noch sieglosen Schwaben halfen unter anderem Angreifer Florian Schmid und Außenbahnspieler Max Lamby aus dem Drittliga-Kader mit und waren in der guten ersten Hälfte auf dem Platz.

Florian Markert macht für die Reserve aus Unterhaching mit dem dritten Treffer alles klar

Da erzielte zunächst Dominique Girtler nach Vorarbeit von Björn Fröhlich die Führung (26.), bevor Andreas Hirtlreiter nach einem Zuspiel von Elion Haxhosaj das 2:0 markierte (33.). In der zweiten Halbzeit kamen die Gäste zunächst zum Anschlusstreffer (62.). Hachings Florian Markert stellte dann mit dem 3:1 dann wieder den alten Abstand her (83.) und die Gäste kamen nur noch kurz vor Schluss zum 3:2 durch einen verwandelten Elfmeter (90.+1). (rmf)

SpVgg Unterhaching II – TSV Bobingen 3:2

SpVgg Unterhaching II: Hannes Heilmair, Tim Hoops, Björn Fröhlich, Nils Ortel, Elion Haxhosaj, Max Lamby, Josef Gottmeier, Florian Markert, Dominique Girtler (73. Simon Dorfner), Andreas Hirtlreiter, Florian Schmid - Trainer: Marc Endres

TSV Bobingen: Laurin Sommer, Hüseyin Tomakin, Elias Ruf (85. Cemal Mutlu), Sandro Burghard, Emre Cevik (59. Nicolai Petereit), Christopher Detke (82. Jonas Macht), Matteo Ligorati, Paul Simler, Christian Frickinger, Leon Göttinger (70. Berkay Akgün), Maximilian Krist - Trainer: Sebastian Jeschek

Schiedsrichter: Elias Schriefer (Rathsmannsdorf) - Zuschauer: 100

Tore: 1:0 Dominique Girtler (25.), 2:0 Andreas Hirtlreiter (32.), 2:1 Christopher Detke (62.), 3:1 Florian Markert (82.), 3:2 Maximilian Krist (90.+1 Foulelfmeter)

Quelle: Merkur.de