SpVgg Unterhaching gegen RW Essen LIVE: Gelingt Haching der Sieg zuhause?

Von: Louisa Genthe

Im nächsten Heimspiel erwarten die Hachinger den RW Essen. © IMAGO/Eibner

Nach einem erkämpften Unentschieden bei Dortmund II geht es für die Hachinger nach einer kurzen Pause gegen Essen. Wir berichten im Live-Ticker.

SpVgg Unterhaching – RW Essen

Nach dem erkämpften Unentschieden gegen Dortmund II muss sich die SpVgg Unterhaching zu Hause gegen Essen beweisen.

Der Live-Ticker zum Mitverfolgen.

Unterhaching – Nach einem anstrengenden Wochenende erwartet die SpVgg Unterhaching eine englische Woche. Nur zwei Tage Pause hatten die Hachinger, bevor es jetzt zum Heimspiel im uhlsport-Park gegen den Rot-Weiß Essen geht.

Zuvor reiste die Spielvereinigung am Sonntagnachmittag nach Dortmund, um dort gegen die Reserve des Bundesligisten anzutreten. Die Gastgeber legten einen guten Start hin und gingen bereits nach weniger als fünf Minuten Spielzeit in Führung.

Gegen Essen wünscht sich Unterberger die Leistung aus der zweiten Hälfte in Dortmund

Nach einem weiteren Tor der Dortmunder gelang den Hachingern dann aber noch der wichtige Anschlusstreffer zum 2:1. Mit Wiederanpfiff kehrte dann aber der Wille der Hachinger zurück und drängten auf den Ausgleich. Patrick Hobsch sorgte dann kurz vor Abpfiff für die Erlösung und traf zum 2:2.

Für das Spiel in der englischen Woche wünscht sich Trainer Unterberger dieselbe Motivation, die die Hachinger in der zweiten Spielhälfte auf den Platz brachten. „Wir waren sehr, sehr dominant, hatten eine Vielzahl an Torabschlüssen, gutes Positionsspiel, waren griffig, waren giftig. Das müssen wir jedes Spiel auf den Platz bringen und dann kann es auch gegen RWE daheim reichen für drei Punkte“, so der 34-Jährige im Interview nach der Partie in Dortmund.

Die Hachinger müssen weiterhin mit Lücken im Kader umgehen

Respekt zeigt Hachings Cheftrainer vor der Sicherheit, mit welcher der Gegner anreisen wird. „Mit Essen erwartet uns eine Mannschaft mit ordentlich Selbstvertrauen, was sie sich zuletzt mit dem Sieg gegen den Tabellenführer aus Dresden erarbeitet haben. Am Ende werden Kleinigkeiten entscheiden“, sagte Unterberger vor dem Heimspiel.

Die Hachinger müssen weiterhin mit personellen Engpässen umgehen, die sich vor allem in der Defensive der Spielvereinigung bemerkbar machen. Die beiden Stammspieler Benedikt Bauer und Markus Schwabl sowie Viktor Zentrich fehlen weiterhin verletzungsbedingt. Zusätzlich fällt der Offensivspieler Boipelo Mashigo aus.

Anstoß der Partie ist am Dienstagabend um 19 Uhr im uhlsport Park in Unterhaching. Wir berichten im Live-Ticker. (Louisa Genthe)