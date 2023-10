„Ich bin extrem stolz“ - Haching überwindet Mini-Krise dank Matthias Fetsch

Von: Louisa Genthe

Teilen

Der Star in diesem Spiel: Matthias Fetsch beschert seiner Mannschaft den Sieg. © IMAGO/Oryk HAIST

Nach drei Unentschieden und einer Niederlage aus den letzten vier Spielen ist Haching am Mittwochabend in die Erfolgsspur zurückgekehrt.

Unterhaching – Endlich konnten die Hachinger Fans mal wieder so richtig jubeln. Zuvor blieb die Spielvereinigung vier Ligaspiele lang sieglos, die letzten drei Punkte konnten die Vorstädter zu Hause gegen Viktoria Köln einsammeln. An diesem Mittwochabend war es wieder so weit.

Unterhaching startete mit einem gewissen Maß an Druck in die Partie. Nach einem weiteren Unentschieden bei der Reserve von Borussia Dortmund blieb den Hachingern kaum Zeit zur Regenartion.

Unterberger wünschte sich gegen Essen das Auftreten aus der zweiten Hälfte in Dortmund

Trainer Marc Unterberger hatte im Vorfeld bereits einen Wunsch in Richtung seiner Spieler für das Spiel gegen Essen vorgetragen: „Das Thema für die Zukunft wird sein, von Minute eins so aufzutreten wie in der zweiten Halbzeit“, so der 34-Jährige nach der Partie gegen Dortmund II.

Mit Willen und der Entschlossenheit präsentierten sich die Hachinger dann auch gegen Rot-Weiß Essen. „Heute hat es wirklich von Anfang bis Ende richtig gut geklappt, den Gegner unter Druck zu setzen, Stärken zu minimieren und unsere Stärken ins Spiel zu bringen“, so Haching-Stürmer Matthias Fetsch nach Abpfiff der Partie im Interview.

Nach einer knappen halben Stunde belohnen sich die Hachinger für ihren Willen

Dieses Auftreten der Spielvereinigung wurde dann auch in der 28. Minute belohnt. Wie gegen Dortmund wurde ein Eckball von Skarlatidis gefährlich für den Gegner. Fetsch erwischte den Ball genau richtig und verlängerte zum 1:0 in die lange Ecke. Noch vor dem Halbzeitpfiff legten die Hachinger in der Nachspielzeit dann nach. Diesmal war es eine Flanke von Ortel, die Fetsch im Strafraum erneut mit dem Kopf erwischte und im Tornetz der Essener zappeln ließ.

Unterhaching - und vor allem Matthias Fetsch - konnten in dieser Partie einfach nicht genug kriegen. So war der Stürmer eine Viertelstunde nach Wiederanpfiff erneut zur Stelle. Nachdem Maier seinen Gegner so sehr bedrängt hatte, dass dieser den Ball verlor, legte die Nummer zehn den Ball kurz vor dem Torwart nach links auf Fetsch, der diesmal mit dem Fuß verwandelte.

Matthias Fetsch traf gleich vier Mal gegen den RW Essen

Den Schlusspunkt setzte Fetsch dann kurz vor Abpfiff in der 89. Minute. Maximilian Welzmüller brachte einen Freistoß in den Strafraum des RW Essen. Fetsch zögerte nicht und verlängerte diesen Ball direkt in der Luft in das gegnerische Tor.

Der Routinier konnte sich nach dem Viererpack nicht erinnern, im Ligabetrieb jemals so einen Torrausch gezeigt zu haben. „In der Liga war es auf jeden Fall noch nie so, wahrscheinlich irgendwann in einem Testspiel. Für mich die Premiere, da bin ich extrem stolz drauf“, freute sich der Stürmer nach Abpfiff.

Die SpVgg Unterhaching wollte die Krise der „Unentschieden-Könige“ überwinden

Besonderes Lob sprach Fetsch aber auch an seine Mannschaft aus, die seine Torflut überhaupt erst möglich machte: „Wir sind eine total geile Einheit, jeder kämpft für den anderen, rennt für den anderen und das macht uns stark. Ich bin immer genau in den Raum reingelaufen, wo der Ball hätte reinkommen sollen und wurde auch immer gut frei geblockt. Es hat alles einwandfrei funktioniert heute.“

Auch Cheftrainer Unterberger freut sich über die drei Punkte und Leistung seiner Mannschaft in dieser Partie. „Wir hatten vor dem Spiel eine Mini-Krise, die Kollegen haben es geschrieben: Unentschieden-Könige. Wir wollten den Dreier setzen, wir haben ihn gesetzt und fußballerisch einen Schritt nach vorne gemacht.“

Der nächste Gegner für die Hachinger - MSV Duisburg - lässt nicht lange auf sich warten

Viel Zeit zum Verschnaufen bleibt den Hachingern aber wieder nicht. Am Samstag wartet das dritte Spiel in einer Woche - und kein einfaches. Die Spielvereinigung reist zum MSV Duisburg. „Wir wissen, dass in Duisburg eine extrem schwere Aufgabe auf uns wartet“, schätzte Unterberger das kommende Spiel ein.

Eine kleine Siegesparty ließen sich die Hachinger laut Torjäger Fetsch aber trotzdem nicht nehmen: „Jetzt in der Kabine wird erstmal ein bisschen gefeiert. Aber morgen geht es auch schon wieder Richtung nächstes Spiel gegen Duisburg. Regeneration morgen, Tank auffüllen und dann geht es weiter.“ (Louisa Genthe)