„Die englische Woche ist brutal hart“: Unterhaching holt einen Punkt beim SC Freiburg II

Von: Louisa Genthe

Skarlatidis und seine Hachinger bleiben in Freiburg torlos. © IMAGO/Sven Leifer

Am Mittwochabend gastierte die SpVgg Unterhaching bei der Reserve des SC Freiburg. Nach torlosen 90 Minuten nehmen die Vorstädter einen Punkt mit nach Hause.

München – Keine leichte Aufgabe erwartete die SpVgg Unterhaching an diesem Mittwochabend. Nur drei Tage nach einem aufregenden Heimspiel gegen den SSV Ulm ging es für den Drittligaaufsteiger zur U23 des SC Freiburg.

Das Spiel entwickelte sich relativ unspektakulär. Die Hachinger starteten gut ins Spiel und konnten die Offensive der Freiburger kontrollieren. Mit zunehmender Spieldauer setzten die Gastgeber die Spielvereinigung aber immer mehr unter Druck. „Freiburg hat es einfach echt sehr, sehr gut gemacht und uns vor Herausforderungen gestellt“, bewertete Haching-Kapitän Seppi Welzmüller die Situation.

SpVgg-Unterhaching-Trainer Unterberger findet anerkennende Worte für Leistung des SC Freiburg II

Der Unterhachinger Trainer bewertete den starken Gegner ähnlich wie Welzmüller: „Wir spielen bei Freiburg II, die haben letztes Jahr eine überragende Saison gespielt als Vizemeister, sind jetzt nicht ganz so gut gestartet wie wir, aber haben trotzdem unfassbare Qualität.“

Zu einem Sieg sollte es an diesem Abend aber nicht reichen. „Wir konnten zu wenig Bälle festmachen und vor allem auch zu wenig aus der Seite rausdrehen, um die Seite mal zu verlagern. Und deswegen haben wir uns aus meiner Sicht auch einen Tick zu wenig zwingende Chancen erspielt“, so Routinier Welzmüller.

Hachinger geben sich mit gewonnenem Punkt zufrieden

Zufrieden sind die Hachinger mit dem Endergebnis an diesem Abend trotzdem. Marc Unterberger fand auch nach diesem Spiel wieder positive Worte für die Leistung seiner Mannschaft: „Es war jetzt nicht so, dass wir offensiv komplett harmlos waren. Das waren aber beide Mannschaften nicht und dementsprechend denke ich, dass der Punkt in Ordnung geht“.

Auch die englische Woche könnte ein Grund dafür gewesen sein, dass die Gäste aus Unterhaching nicht mit drei Punkten im Gepäck nach Hause fahren konnten. „Die englische Woche ist brutal hart. Gerade für so ältere Spieler wie mich“, bewertete der 33-jährige Kapitän Welzmüller die wenigen Tage Pause.

SpVgg Unterhaching erwartet am Wochenende gegen Viktoria Köln die nächste schwierige Aufgabe

Bis Samstag gilt es jetzt, wieder Kraft zu sammeln: Dann empfangen die Hachinger Viktoria Köln im Sportpark. Trotz der kurzen Pause freut sich die Spielvereinigung auf das Topspiel am Wochenende. „Mit der Viktoria kommt eine brutal starke Mannschaft, die exzellent gestartet ist. Wir freuen uns darauf. Jetzt heißt es schnell regenerieren und dann auf die Viktoria vorbereiten“, sagt Welzmüller über die bevorstehende Aufgabe. (Louisa Genthe)