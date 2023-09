„Wir fahren nicht unglücklich nach Hause“: Haching nach Remis in Verl weiterhin ungeschlagen

Von: Louisa Genthe

Haching-Trainer Marc Unterberger kann mit dem Punkt gegen Verl gut leben. © IMAGO/Fotostand / Hettich

Nach intensiven 90 Minuten trennen sich die SpVgg Unterhaching und der SC Verl mit einem Unentschieden. Die Hachinger bleiben damit weiterhin ungeschlagen.

München – Und wieder fährt die SpVgg Unterhaching mit einem Punkt im Gepäck von einem Auswärtsspiel nach Hause. Zuletzt mussten sich die Hachinger bei der Reserve des SC Freiburg mit einem 0:0 zufriedengeben. Die Partie beim SC Verl am Samstagnachmittag verlief ähnlich.

Bereits im Vorfeld warnte Trainer Marc Unterberger vor dem „unangenehmen Gegner“ aus Verl. „Gegen Freiburg hat der SC Verl seinen Stein ins Rollen gebracht. Nun sind bei uns elf Leute gefragt, diesen Stein nicht nur festzuhalten, sondern wieder in die andere Richtung zu rollen“, so definierte der Trainer die Devise vor dem Spiel.

SpVgg Unterhaching: Über den gewonnenen Punkt freut sich die Mannschaft

Unterberger hatte recht - der SCV machte es den Hachingern nicht leicht, in dieser Partie die Überhand zu gewinnen. Stattdessen entwickelte sich ein Spiel auf Augenhöhe. Beide Mannschaften versuchten immer wieder den Angriff nach vorne, scheiterten aber an der gegnerischen Abwehr. Die Hachinger stellten die Räume von Verl gut zu, taten sich aber in der Offensive schwer. Schlussendlich reichte es bei keiner Mannschaft für einen Treffer.

Über den gewonnenen Punkt freuen sich die Hachinger aber trotzdem. Immerhin bleiben die Vorstädter damit weiterhin ungeschlagen. Auch Kapitän Seppi Welzmüller freute sich über das erreichte Ziel seiner Mannschaft: „Wir haben uns vorgenommen, hier heute von der Null wegzuspielen. Das ist uns gelungen.“

Die Hachinger blicken auf ein intensives Spiel gegen einen starken Gegner zurück

Für die Leistung des Gegners findet Welzmüller ebenso Anerkennung und freut sich deshalb umso mehr über den gewonnenen Punkt: „Verl hat es auch sehr gut gemacht, spielerisch eine brutal gute Mannschaft. Und sie hatten auch einige Chancen. Deswegen sind wir froh, dass wir die Null gehalten haben“, so der Innenverteidiger.

Auch Marc Unterberger war mit dem Ergebnis eines ausgeglichenen Spiels zufrieden, auch wenn der Stein nicht in die andere Richtung gerollt werden konnte. „Ich glaube, dass Chancen auf beiden Seiten da waren und dass es ein sehr intensives Spiel war. Wir sind mit dem Punkt aber trotzdem zufrieden und fahren nicht unglücklich nach Hause“, sagte der Trainer nach Abpfiff im Interview.

Am Dienstag geht es für die Hachinger in die nächste Runde des Totopokals

Unterberger findet ähnlich anerkennende Worte für den Gegner wie sein Kapitän. Trotzdem sieht der Trainer auch Fehler bei seiner eigenen Mannschaft. „Die wissen, wo sie gut sind. Das haben sie heute über weite Strecken auch gezeigt. Dieses risikoreiche Spiel von Verl offenbart natürlich auch Fehler, dass man einen wegklauen kann. Das ist uns heute nicht gelungen.“

Nach diesem Unentschieden haben die Spieler aus Unterhaching jetzt über die Länderspielpause hinweg etwas Zeit, die Schwachpunkte abzustellen. Am Dienstag geht es zwar im Totopokal nach Illertissen, der Ligabetrieb pausiert aber bis zum Wiesnstart in München. Dann erwarten die Hachinger den FC Saarbrücken am Sonntag zum Heimspiel. (Louisa Genthe)