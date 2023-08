„Uns war klar, wir können das Spiel noch drehen“: Haching nach Sieg gegen Ulm auf Rang vier

Von: Louisa Genthe

Durch das Doppelpack von Hobsch gelingt der SpVgg Unterhaching der Heimsieg gegen den SV Ulm. © IMAGO/Eibner

Vier Punkte nach zwei Spieltagen. Die SpVgg Unterhaching steht nach dem Aufstieg auf Rang vier und freut sich über den Last-Minute-Sieg gegen Ulm.

Unterhaching – Die erste Trinkpause dieser Partie muss es in sich gehabt haben. Welche Worte auch immer Haching-Trainer Unterberger in diesen zwei Minuten fand, sie veränderten das gesamte Spiel. Zuvor kassierte die Spielvereinigung nach nur elf Minuten Spielzeit das erste Gegentor. Verteidiger Schifferl wollte den Ball eigentlich am Tor vorbei lenken, traf allerdings mit voller Wucht in seinen eigenen Kasten.

Nach knapp 25 Minuten durften die Hachinger dann nach einer schwierigen Anfangsphase kurz durchschnaufen. Danach war der Willen und Ehrgeiz der Vorstädter zurück. Neben einer Ansprache war wohl aber auch eine taktische Entscheidung des Trainers entscheidend für den Umschwung. „Wir haben umgestellt und sind offensiver draufgegangen. Ulm konnte somit nicht mehr so gut raus kombinieren und wir haben mehr Druck gemacht. Es war nur eine Frage der Zeit, bis das 1:1 fällt“, sagte Dennis Waidner nach der Partie.

„Im Spiel live war es ein Witz“ – Haching gerät Sekunden vor der Halbzeit mit einem Elfer in Rückstand

Der Ausgleich fiel dann auch knapp eine Viertelstunde später. Nach zwei Großchancen durch Aaron Keller und Simon Skarlatidis war es Oldie Matthias Fetsch, der den ersten Treffer im Sportpark erzielte. Kurz vor Abpfiff der ersten Halbzeit dann der Rückschlag für die Spielvereinigung: „Mit dem Elfmeter vor der Halbzeit kriegen wir einen absoluten Nackenschlag, der, glaube ich, sehr, sehr zweifelhaft war. Im Spiel live war es ein Witz“, so der spätere Matchwinner Patrick Hobsch über die umstrittene Entscheidung vor der Halbzeit.

Davon hat sich die Spielvereinigung allerdings nicht unterkriegen lassen. „Wir kennen das schon von der letzten Saison. Wir sind ein zusammengeschweißter Haufen. Uns war klar, wir können das Spiel noch drehen“, beschrieb Waidner die Willenskraft der Spielvereinigung. Dazu kam es dann auch. Es brauchte zwar seine Zeit, in der 79. Minute war Hobsch dann allerdings zur Stelle und brachte seine Mannschaft und den Sportpark mit einem Side-Volley zum Jubeln.

In den letzten Sekunden der Nachspielzeit gelingt Hobsch der Siegestreffer für Unterhaching

In den letzten Minuten erhöhten die Ulmer allerdings nochmal den Druck und zeigten einige gute Ansätzen. „Die große Kunst war es, nicht das dritte Tor zu kriegen. Da hat es ein, zwei Situationen gegeben“, bewertete Hachings Trainer Unterberger den Spielverlauf kurz vor Ende der Partie.

Ebenso ehrgeizig zeigte sich aber auch seine Mannschaft. In der sechsten Minute der Nachspielzeit schnürte Hobsch dann sein Doppelpack. „Wie es dann so ist, 90 plus sechs fällt mir einer vor die Füße. Und dafür bin ich dann auch da, um so einen dann reinzuschießen, wenn du so eine Chance bekommst.“

SpVgg Unterhaching: Nach dem Sieg zeigen die Hachinger Anerkennung an den starken Gegner aus Ulm

Nach so einem Spiel brachten die Hachinger dem Gegner aus Ulm große Anerkennung entgegen. Unterberger betonte seinen Respekt für den SSV. „Ich möchte herausheben, wie gut Ulm heute über 90 Minuten gespielt hat. Ich habe vor dem Spiel gesagt, wir spielen heute ein bisschen gegen uns selber, weil die Tugenden, die wir haben, die hat Ulm definitiv auch.“

Auch Haching-Kapitän Seppi Welzmüller war beeindruckt von der Leistung der Schwaben: „Kompliment, die haben es sehr, sehr gut gemacht und uns auf jeden Fall eine richtig gute Aufgabe gegeben.“

„Wir müssen uns in der Liga jeden Punkt hart erarbeiten“: Am Mittwoch gastieren die Hachinger in Freiburg

Für Unterberger, der immer wieder die Leistungen seiner jungen Spieler hervorhob, war der Sieg an diesem Nachmittag seinen erfahrenen Spielern zu verdanken: „Heute war es einfach ein ganz, ganz klarer Sieg der Erfahrung. Und diese Mischung funktioniert gerade sehr, sehr gut bei uns. Unsere jungen Wilden, die losgelassen werden, aber auch die Erfahrenen, die dann, wenn es darauf ankommt, da sind. Darüber bin ich sehr glücklich.“

In nur ein paar Tagen gilt es für diese funktionierende Mischung wieder: Die Spielvereinigung steht vor einer englischen Woche. Am Mittwoch reisen die Hachinger zur Reserve des SC Freiburg. Unterberger reichnet nicht mit einer Doublette zum Spiel gegen Ulm: „Es wird sicherlich wieder ein ganz anderes Spiel von der Struktur. Wir treffen auf eine sehr junge Mannschaft, da gilt es dann wieder bereit zu sein. Wir müssen uns in der Liga jeden Punkt hart erarbeiten.“ (Louisa Genthe)