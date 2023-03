Läuft Sandro Wagners Zeit in Unterhaching ab? „Ich genieße jeden Tag bis Sommer“

Von: Jörg Bullinger

Bleibt Sandro Wagner über die Saison hinaus Trainer der SpVgg Unterhaching? © Imago Images /Sven Leifer

Sandro Wagner hat seinen Vertrag noch nicht verlängert. Nach dem Sieg gegen den FC Würzburger Kickers deutete der Haching-Coach seinen Abschied an.

Unterhaching – Es war am Ende ein hochverdienter und klarer Sieg für die SpVgg Unterhaching. Im Topspiel gegen den Tabellenzweiten FC Würzburger Kickers war die Elf von Trainer Sandro Wagner über die gesamten 90 Minuten das bessere Team und gewann klar mit 3:0. Der Vorsprung in der Tabelle beträgt damit elf Spiele vor Saisonende sieben Punkte.

Nach sportlichen Gesichtspunkten müsste die Freude in der Vorstadt also eigentlich groß sein. Die Aussichten der Spielvereinigung, sich für die Relegationsspiele gegen den Meister der Regionalliga Nordost zu qualifizieren, sind ausgezeichnet. Auch der Rahmen des Spitzenspiels gegen die Unterfranken vor 7.500 Zuschauern hat gepasst, wie ein gut gelaunter Manfred Schwabl nach der Partie sagte: „Ich war eben bei den Schiris drin. Die waren total geflasht“, berichtete der Präsident in der Mixed Zone. „Vom ganzen Umfeld her sei es eigentlich Drittliga-Atmosphäre.“

„Ich bin total stolz, Trainer von dieser Mannschaft zu sein. Ich genieße jeden Tag bis Sommer.“

Trotz des klaren Erfolgs gegen den direkten Konkurrenten hielt sich der 56-Jährige dann aber bedeckt, ob er mit seinem Klub die Relegationsspiele zur 3. Liga in Angriff nehmen kann, darf und will. „Da werde ich überhaupt keine Wertung abgeben. Wir haben es beantragt. Jetzt werden wir warten, was aus Frankfurt für Post kommt und dann schauen wir, was drin steht“, sagt Schwabl, der bis Mitte April mit einer Antwort vom DFB rechnet. Er kündigt aber bereits an: „Wir werden es sicher nicht wie Würzburg machen, zu Lasten der Nachwuchsabteilung die Drittliga-Lizenz zu stemmen. Wenn beides geht, machen wir es.“

Es ist also nach wie vor alles in der Schwebe, wie es in der Vorstadt weitergeht. Das geht offenbar auch nicht spurlos an der Mannschaft und deren Trainer vorbei. Wagner selbst marschierte direkt nach Abpfiff scheinbar zaudernd in die Kabine und deutete auf der Pressekonferenz sogar seinen Abschied an. „Respekt an meine Mannschaft. Ich bin total stolz, Trainer von dieser Mannschaft zu sein. Ich genieße jeden Tag bis Sommer“, sagte der 35-Jährige vielsagend, dessen Vertrag Ende Juni ausläuft.

SpVgg Unterhaching: Trainer Sandro Wagner beschäftigt sich nicht mit möglichem Aufsieg in die 3. Liga

Er ziehe den Hut vor seiner Mannschaft, so etwas habe er noch nie erlebt, obwohl er seit seinem vierten Lebensjahr im Fußball aktiv ist. „Normalerweise, wenn ein Verein im Winter auf Platz eins steht, versuchst Du jeden Stein umzudrehen, um noch besser zu werden. Den Jungs wird immer wieder ein Stein vor die Nase gesetzt und sie springen wieder drüber. Dann kommt wieder ein Stein und sie springen wieder drüber – extern wie intern.“

Ohne es direkt anzusprechen, kann es sich bei den „Steinen“ wohl nur um die finanziellen Sorgen, die in den letzten drei Monaten verspätet überwiesenen Gehälter und die unsichere Zukunftsperspektive bei der Spielvereinigung gehen. Wie die Süddeutsche Zeitung berichtet, soll die Stimmung in Unterhaching deswegen sogar zwischenzeitlich richtig schlecht gewesen sein. Dementsprechend skeptisch war Wagner dann auch, als er gefragt wurde, ob die Partie Werbung für Drittliga-Fußball in Unterhaching gewesen sei: „3. Liga nehme ich hier überhaupt nicht in den Mund. Die Kulisse war toll, aber das interessiert mich gar nicht. Werbung war es für die Jungs, die heute toll Fußball gespielt haben.“ (Jörg Bullinger)