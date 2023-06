Probleme mit Wagner-Nachfolger Unterberger? Daniel Bierofka und die SpVgg Unterhaching trennen sich

Von: Jörg Bullinger

Teilen

Daniel Bierofka beendet sein Engagement bei der SpVgg Unterhaching nach einer Saison. © Imago Images /Pressefoto Rudel/Robin Rudel

Daniel Bierofka und die SpVgg Unterhaching gehen nach einem Jahr getrennte Wege. Der Vertrag des 44-jährigen B-Junioren-Trainers wurde aufgelöst.

München/Unterhaching - Daniel Bierofka wird in der kommenden Spielzeit nicht mehr die B-Junioren der SpVgg Unterhaching trainieren. Der bis 2025 datierte Vertrag mit dem ehemaligen Profi wurde aufgelöst. Das hat der Aufsteiger in die 3. Liga am Freitagmittag bekannt gegeben.

„Im Sommer 2022 übernahm der ehemalige Bundesligaprofi Daniel Bierofka das U17-Bundesligateam der Spielvereinigung Unterhaching für die Saison 2022/23. In der kommenden Spielzeit wird er nicht mehr in der Vorstadt am Spielfeldrand stehen“, heißt es in der knappen Pressemitteilung aus der Vorstadt. „Die gesamte Haching-Familie dankt Daniel für seinen Einsatz und wünscht ihm für seine Zukunft alles Gute.“

Daniel Bierofka verlässt Haching nach Bundesliga-Abstieg - Probleme mit Marc Unterberger?

Der 44-Jährige verpasste mit den B-Junioren in der abgelaufenen Saison den Klassenerhalt in der Bundesliga und stieg in die Bayernliga ab. Am Ende fehlten ihm und seiner Mannschaft drei Punkte auf seinen Ex-Klub TSV 1860 München. In der mit 16 Spielen einfach ausgetragenen Spielzeit sammelte Bierofka mit den Nachwuchshoffnungen der Hachinger nur 18 Zähler.

Wer Bierofka, der in Deutschlands höchster Spielklasse für den TSV 1860 München, Bayer Leverkusen und den VfB Stuttgart 146 Mal am Ball war, als Übungsleiter in Unterhaching ersezten wird, hat der Klub nach der Trennung am Freitag noch nicht mitgeteilt.

Wie Sport1 am Freitag berichtet, stehen die Gründe der Trennung im Zusammenhang mit dem neuen Cheftrainer. Demnach sind der Ex-Profi und Marc Unterberger nicht auf einer Wellenlänge. Angeblich soll es aus dem gleichen Grund 2021 bzw. 2022 zu den Abgängen von Arie van Lent und Robert Lechleiter gekommen sein. (Jörg Bullinger)