„Wahnsinns-Moral, wie wir dann zurückkommen“ – Unterhaching erkämpft sich Remis gegen Dortmund II

Von: Louisa Genthe

Gegen die Reserve der Borussia Dortmund erkämpften sich die Hachinger ein Unentschieden. © IMAGO/Eibner

Am Sonntag stand die SpVgg Unterhaching bei Borussia Dortmund II vor einer schweren Aufgabe. Die Hachinger erkämpften sich schlussendlich einen Punkt.

München – „Wir fahren sehr demütig nach Dortmund“, so die Worte des Haching-Trainers Marc Unterberger vor der Partie der Spielvereinigung gegen die Reserve von Borussia Dortmund. Gegen Arminia Bielefeld mussten die Hachinger zuletzt eine bittere Heimniederlage verarbeiten.

Für das Dortmund-Spiel forderte Unterberger außerdem: „Für uns wird es darum gehen, die Verbissenheit und Galligkeit wiederzufinden, die wir gegen Bielefeld vermissen haben lassen.“

Bereits nach vier Minuten Spielzeit gingen die Dortmunder in Führung

Dieser Forderung konnte Unterbergers Mannschaft auch nachkommen – allerdings erst in der zweiten Halbzeit. Zuvor legten die Dortmunder einen intensiven Start in das Spiel hin. Nachdem die Reserve des Bundesligisten mit viel Druck nach vorne begonnen hatte, folgte bereits in der vierten Minute die Belohnung dafür.

Die Situation schien fast schon vorbei, nachdem Göbel eine Flanke von rechts in den Fünfer zu Besong brachte und Vollath dessen Schuss abwehren konnte. Den zweiten Ball erwischte dann aber Hettwer. Der Mittelfeldspieler probierte es aus einem schweren Winkel direkt, schaffte es aber den Ball hinter Vollath im Netz zappeln zu lassen.

Vor der Halbzeitpause gelingt Fetsch der Anschlusstreffer für Unterhaching

Die Dortmunder blieben die erste Hälfte über weiterhin dominant und erhöhten nach einer knappen halben Stunde durch Besong auf 2:0. Danach schien bei den Hachingern der Ehrgeiz geweckt worden zu sein. Kurz nach dem Gegentreffer war Matthias Fetsch nach einem Eckball mit dem Kopf zur Stelle und brachte seine Mannschaft zurück ins Spiel.

Der Torschütze schätzte diesen Treffer als sehr bedeutend für den weiteren Spielverlauf ein. „Ich glaube, wenn man den Verlauf der ersten Halbzeit sieht, war das Tor extrem wichtig. Mit dem 2:1 konnten wir gut arbeiten“, so Fetsch im Interview nach dem Spiel.

In der zweiten Hälfte präsentieren sich die Hachinger willensstark

In der Halbzeit stellten die Hachinger um und wurden von den Ansagen des Trainers in die richtige Richtung gelenkt. „Wir haben in der Halbzeit gesagt, wir müssen auf null drücken. Dortmund war gefühlt schon nach dem 2:0 mit dem Kopf in der Kabine und haben den vierten Sieg in Folge schon eingestrichen. Und genau da haben wir unsere Chance gewittert.“

Mit der Leistung seiner Mannschaft in der zweiten Halbzeit war Unterberger dann sehr zufrieden. Die Hachinger präsentierten sich willensstark und machten den Dortmundern klar, dass diese drei Punkte noch nicht ihnen gehören. „Wahnsinnsmoral, wie wir dann zurückkommen. Keine Chance in der zweiten Halbzeit zulassen und selber ein paar vergeben“, lobte Unterberger sein Team.

Patrick Hobsch beschert den Hachingern den Ausgleich und einen gewonnenen Punkt

Schlussendlich wurde der Druck der Hachinger belohnt. Patrick Hobsch verwertete in der 87. Minute einen hohen Ball, der zuvor über die Dortmunder Abwehr flog und bescherte seinen Hachingern den Punkt.

Für die kommenden Spiele gilt es bei Unterhaching jetzt, die Leistung aus der zweiten Halbzeit dieses Spiels von Anfang an auf den Platz zu bringen. Dieser Meinung ist vor allem der Cheftrainer: „Das Thema für die Zukunft wird sein, von Minute eins so aufzutreten, weil dann können wir hier in Dortmund auch gewinnen.“

Diese Mentalität wird auch in der nächsten Runde des DFB-Pokals entscheidend sein. Zuvor wurden Wünsche wie Mainz 05 oder ein Derby gegen Nürnberg oder Fürth geäußert. Schlussendlich wurde der Spielvereinigung Fortuna Düsseldorf zugelost. Bevor diese große Aufgabe ansteht, gilt es allerdings für die Hachinger sich weiterhin gegen die Konkurrenz in der dritten Liga durchzusetzen.