Steinachers Abschied hängt mit Elfinger zusammen

FC Ismaning - Der FCI hätte ihn gerne behalten, aber die Verpflichtung von Rainer Elfinger war für Daniel Steinacher der Grund, seinen Vertrag in Ismaning nicht zu verlängern. In der kommenden Saison will er als Spielertrainer arbeiten.

Mitten im Abstiegskampf verkündete Bayernligist FC Ismaning kürzlich, den Vertrag mit Stamm-Innenverteidiger Daniel Steinacher nicht zu verlängern, die Wege würden sich nach der Saison trennen. Warum? Die Antwort liefert ein Blick in die Zukunft, verbunden mit Fakten aus der Vergangenheit.

Zur neuen Saison nämlich wird der Landesliga-Aufsteiger, aktuell auf Platz zwölf notiert, seinen Trainer wechseln. Rainer Elfinger, derzeit noch bei Landesligist SV Türkgücü-Ataspor unter Vertrag, wird Xhevat Muriqi beerben, der den ehemaligen Regionalligisten nach zwei Abstiegen wieder zurück in die Bayernliga geführt hatte und seit fast 20 Jahren in verschiedenen Funktionen im Verein tätig ist.

Die Trennung von Steinacher wiederum erfolgte einzig wegen des neuen Trainers, wie der 29-jährige Abwehrspieler offen konstatiert. Nachdem ihm der neue Sportliche Leiter Florian Hahn zugesagt habe, ihn „gerne halten zu wollen“, hätte er „lange drüber nachgedacht“, so Steinacher, sein Entschluss, „nicht mehr mit Elfinger zusammenarbeiten“ zu wollen, aber war letztlich unumstößlich.

In der Saison 2011/12 hatten sich die Wege des 50-jährigen Pädagogen (Elfinger ist Leiter einer Mittelschule in Markt Schwaben) und des eigenwilligen Defensivspezialisten schon einmal gekreuzt. Beim SV Heimstetten betreute Elfinger seinerzeit sogar zwei Steinachers. „Das eigentliche Problem“, schildert Daniel, habe dabei zwischen seinem um ein Jahr älteren Bruder Sascha, inzwischen beim österreichischen Drittligisten SC Neusiedl/See aktiv, und Elfinger bestanden. Er selbst habe sich im Zuge dessen „nicht fair behandelt gefühlt“, so der jüngere der Steinacher-Brüder, weshalb er sich nach der Saison dem VfR Garching anschloss.

Auch diese Erfahrung führte dazu, dass sich der unbequeme Heißsporn nun „im richtigen Alter“ wähnt, um seine Zukunft als Spielertrainer gestalten zu wollen. Gemeinsam mit einem ehemaligen Teamkollegen, dessen Name er noch nicht nennen kann, weil er „noch woanders unter Vertrag ist“, wolle er ab der nächsten Spielzeit ein Trainderduo bilden, „er von draußen, ich auf dem Feld“. Denn die aktive Karriere plant der kantige Abwehrspieler deshalb noch längst nicht zu beenden. Sein Vater Fritz war bis weit über 40 noch hochklassig aktiv, er selbst möchte „spielen, bis ich mindestens 35 bin, wenn ich gesund bleibe“. Seine Erfahrungen aber will Steinacher künftig auch als Trainer weitergeben.

Gereift sei diese Erkenntnis, als er in Garching in die zweite Mannschaft verbannt worden war und dort gemerkt habe, „dass das, was ich da versucht habe zu vermitteln, bei den Jungs gut angekommen ist“. Dass er mittlerweile auch die nötige Reife für den verantwortungsvollen Trainerjob mitbringt, belegt alleine die Aussage, er sehe „Daniel Weber als Vorbild“. War es doch just der 43-jährige Garching-Coach, der ihn seinerzeit in die Reserve geschickt hatte. Als Firmeninhaber ist Steinacher zeitlich flexibel, der Anspruch laute, „möglichst eine junge Mannschaft für mehr als ein Jahr“ zu trainieren, die Ligastufe sei dabei zweitrangig, „wichtig sind die Ambitionen“. Bei den Geschichten, die das Spiel so schreibt, darf sich die Münchner Fußballgemeinde schon heute irgendwann auf ein Trainerduell zwischen Rainer Elfinger und Daniel Steinacher freuen.

Text: Matthias Horner

Quelle: fussball-vorort.de