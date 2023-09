TSV Steinhöring gastiert bei der „von der Spielanlage her besten Mannschaft der Liga“

Von: Wolfgang Herfort

Teilen

Die SG Markt Schwaben setzte mit dem 5:2-Sieg gegen Grafing ein Ausrufezeichen. Gelingt gegen Steinhöring der vierte Saisonsieg? © Mike Megapix

Englische Woche in der Kreisklasse: Der TSV Steinhöring reist im Nachholspiel am Dienstag zur SG Markt Schwaben. Die SG peilt den vierten Sieg an.

SG M. Schwaben – TSV Steinhöring, Di. 20:00. Michael Hieber wird seinen Markt Schwabener Kickern nicht viel vor dem Nachholspiel der Kreisklasse 6 (München) sagen müssen. Nur eines vielleicht: Mach’s noch einmal, SG!

Wobei die zweite Halbzeit des vorangegangenen Spiels in Grafing gemeint ist. Da offenbarten die Schwabener ihr wahres Potenzial und spielten den Gegner mit 5:2 quasi an die Wand. „Damit haben sie für ein Ausrufezeichen gesorgt“, so Steinhörings Coach Max Backa respektvoll. Er schätzt die Markt Schwabener „von der Spielanlage her als beste Mannschaft der Liga“ ein. Da seine Elf zuletzt am Donnerstag am Ball war (1:1 gegen Poing), wurde noch am Sonntag eine „kurze, aber sehr intensive Trainingseinheit absolviert“. Der TSV geht mit einer gewissen „Vorfreude“ in die Partie und der Frage, „wie sie wohl spielen werden“.

Im heimischen Sportpark dürfte die SG alles daran setzen, den nächsten Dreier einzufahren. Der würde sie nach sechs absolvierten Partien mit zwölf Zählern auf Rang drei der Kreisklasse 6 befördern – mit Kontakt zum VfB Forstinning II (14) und TSV Grasbrunn (15). (Wolfgang Herfort)