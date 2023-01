Stockschützinnen verpassen DM-Playoffs knapp

Feierten gemeinsam: die Fischbachauerinnen (vorne v.l.) Barbara Guggemos, Katharina Guggemos, Bärbel Dialler und Maria Dialler, die Hartpenningerinnern (Mitte v.l.) Barbara Quercher, Lisa Poidl, Cornelia Gattinger, Sandra Schneider, Maria Fagner und die siegreichen Hartpenninger Herren (hinten v.l.) Hans Schmid, August Maurer, Stefan Zellermayer, Stefan Quercher und Andreas Lambert. © Privat

Nur knapp die Playoffs der Deutschen Meisterschaft verpasst haben die Stockschützinnen des TSV Hartpenning. Die Fischbachauerinnen landeten im Mittelfeld.

Hartpenning/Fischbachau – Mit Mittelfeldplätzen mussten sich die beiden Frauen-Teams aus der Region bei der Deutschen Meisterschaft der Stockschützinnen zufrieden geben. Wie berichtet, hatten sich die Schützinnen des EC Fischbachau etwas überraschend den Titel in der Bundesliga Süd gesichert und sich so qualifiziert. Auch die Frauen des TSV Hartpenning waren bei der Deutschen Meisterschaft im Leistungszentrum in Regen am Start.

Medaillen konnten dieses Mal aber nur die Hartpenninger Männer einfahren, die sogar den Titel holten, die beiden Damen-Moarschaften erreichten Plätze im Mittelfeld. Am Ende landete der TSV Hartpenning, für den Sandra Schneider, Maria Fagner, Cornelia Gattinger, Lisa Poidl und Barbara Quercher im Einsatz waren, mit 11:9 Punkten auf Platz fünf und verpasste damit die Page-Play-offs nur um einen Zähler. Der EC Fischbachau landete mit 6:14 Punkten in der Abschlusstabelle auf Rang neun. Für die Fischbachauerinnen waren Bärbel, Marianne und Katharina Guggemos sowie Maria und Bärbel Dialler angetreten. Den Titel sicherte sich in einem spannenden Finale der TSV Peiting.

Enttäuscht war bei den Landkreissportlerinnen dennoch niemand. „Wir waren motiviert und wollten vorne mitspielen, allerdings hatten wir nicht den besten Tag erwischt. Wir haben zu viele Fehler gemacht und selbst die Fehler des Gegners nicht genutzt. Am Ende war das Ergebnis leistungsgerecht“, sagte Fischbachaus Sprecherin Bärbel Guggemos. „Trotzdem hat es alles Spaß gemacht dabei zu sein, schließlich ist es nicht selbstverständlich bei einer Deutschen Meisterschaft mitzuschießen.“

„Wir sind gut gestartet, haben im dritten Spiel einen Dämpfer kassiert und dann das Landkreis-Duell gegen Fischbachau gewonnen“, berichtete Hartpennings Sprecherin Sandra Schneider. Nach einer Niederlage gegen March, einem Unentschieden gegen Peiting und zwei Siegen ging es gegen Soest um die Playoff-Teilnahme. Hier setzte sich Soest knapp durch und Hartpenning landete auf Platz fünf. „Es war bitter, aber es ist auch ein Ergebnis, mit dem wir leben können. Nächstes Jahr greifen wir wieder an“, resümierte Schneider. ts