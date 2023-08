Gegen das „beste Sturmgebilde“ der Liga: Der TSV Murnau fährt nach Aubing

Soll die Chancen verwerten: Murnaus Angreifer Roman Trainer will den nächsten Dreier. Foto:andreas mayr © andreas mayr

Herausforderung für Murnaus Abwehrreihen: Der TSV ist am Sonntag in Aubing zu Gast und trifft dort auf eine geballte Offensivpower.

Murnau – Der anstehende Spieltag in der Bezirksliga Süd hat für Martin Wagner durchaus einen besonderen Charakter. „Innerhalb des Trainerteams haben wir mal darüber gesprochen und waren der Meinung, dass man nach fünf Partien schon erste Ligaeinschätzungen abgeben kann“, erklärt Murnaus Trainer vor der interessanten Auswärtsbegegnung am Sonntagnachmittag (14.30 Uhr) beim SV Aubing. „Wir haben jetzt zwei Niederlagen und zwei Siege. Je nachdem, wie es nun weitergeht, werden wir sehen, wohin wir uns orientieren können.“ Gelingt Sieg Nummer drei, könnte man den Blick nach oben in der Tabelle richten.

„Das war ein ganz schlimmes Spiel.“

An die Bezirkssportanlage in der Kronwinkler Straße haben die Murnauer gute Erinnerungen. Mitte Oktober gelang ihnen in ihrer Aufstiegssaison ein ungefährdeter 3:1-Auswärtserfolg. Das Rückspiel in Murnau, welches dann schon unter der Leitung von Wagner stattfand, weckt allerdings keinen positiven Rückblick beim Coach. „Das war ein ganz schlimmes Spiel“, gibt Wagner zu. „Da müssen wir nach zehn Minuten eigentlich schon 2:0 führen, bringen den Ball aber nicht über die Linie, verlieren dann komplett den Faden und 0:2.“ Viel schlimmer war aber: Roman Trainer zog sich bei seinem Comeback gleich wieder eine schlimme Verletzung zu.

Der Murnauer Angreifer ist inzwischen wieder fit und fester Bestandteil des Murnauer Drachenrudels. Genauso wie Georg Kutter, der zuletzt gegen Brunnthal nach langer Pause mit eingreifen konnte und auch gleich mit einem Doppelpack glänzte.

Große Aufgabe für Murnaus Defensive

Aubings Paradesegment wähnt Wagner im Angriff. SVA-Urgestein Daniel Koch ist nach seinem kurzen Intermezzo bei der DJK Pasing inzwischen zu seinem alten Verein zurückgekehrt. Einen ähnlichen Werdegang hat Aldin Bajramovic vorzuweisen, der sich für eine Saison dem Landesligisten VfB Hallbergmoos angeschlossen hatte, nun aber auch erneut im Trikot des SVA anzutreffen ist. Der Dritte im Bunde ist gleichzeitig auch der, der aktuell für die meisten Tore sorgt: Athanasios Savvas. Seit der letzten Saison bei Aubing, traf er gleich im ersten Jahr 17-mal ins Schwarze, vergleichbar also mit Kutter bei den Gästen. „Die drei bilden wohl mit das beste Sturmgebilde der Liga“, glaubt Wagner. „Das wird eine große Bewährungsaufgabe für unsere Defensive, sicher ein ganz anderes Kaliber wie in den Partien zuletzt.“ Der Coach hofft, dass das Team seine Chancen verwertet: „Dann bin ich zuversichtlich, dass wir nicht mit leeren Händen nach Hause fahren müssen.“

Der Gästekader wird nahezu unverändert sein, denn Wagner sieht auch keine Notwendigkeit viel zu ändern: Nur die Bank wird nicht mehr ganz so breit aufgestellt sein. „Wir wollen unsere Zweite unterstützen, aber sonst sind alle die spielen können mit dabei.“ (Andreas Kögl)