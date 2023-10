Nach Brunnthal-Debakel: SV Bad Heilbrunn „heiß auf den Sieg“ gegen Wacker München

Von: Nick Scheder

Option für die Heilbrunner Defensive: Anton Krinner (re.) könnte gegen Wacker München Außenverteidiger spielen, nachdem Kevin Diemb (li.) verletzt ausfällt. Foto: Patrick STaar © Patrick STaar

Nach der 0:2-Niederlage gegen Brunnthal peilt der SV Bad Heilbrunn in der Bezirksliga Süd gegen Wacker München den sechsten Saisonsieg an.

Bad Heilbrunn – Vor dem Spiel gegen Brunnthal ging es in den Tippspielen nur um die Höhe des Heilbrunner Sieges. Die Partie gegen den Tabellenletzten endete 0:2. Auch diesmal deuten die Quoten auf einen Sieg des Bezirksliga-Siebten, der diesen Samstag (16 Uhr) den Tabellen-14. FC Wacker München empfängt. „Aber das Brunnthal-Spiel hat gezeigt, dass es im Fußball eben nicht reicht, spielerisch besser zu sein und mehr Chancen zu haben“, sagt der Heilbrunner Team-Sprecher Christoph Hüttl.

„Wir bekommen schon unsere Möglichkeiten, das kann kaum ein Gegner verhindern.“

Doch seine Mannschaft dürfe auch gegen die Münchner nicht den Fehler machen, zu schnell die Geduld zu verlieren. „Am besten, wir schaffen es mal wieder, unsere zahlreichen Chancen zu nutzen und in Führung zu gehen“, sagt Hüttl. Aber auch ein Rückstand sei kein Weltuntergang, da benötige die Mannschaft eine gewisse Gelassenheit. „Wir bekommen schon unsere Möglichkeiten, das kann kaum ein Gegner verhindern.“ Schließlich sind die Heilbrunner in der Offensive vor allem auch in der Breite top aufgestellt. Benedikt Specker ist zurück im Kader. Allerdings fällt mit Maximilian Schnitzlbaumer (Grippe) ein Flügelspieler aus, der schon mal das eine oder andere entscheidende Tor machen kann.

Personalsorgen beim SV in der Defensive

Problematisch wird es in der Abwehr. Mit Kevin Diemb (Knieverletzung), Peter Auer (Studium) und dem angeschlagenen Andre Tiedt fehlen womöglich drei Außenverteidiger. Um trotzdem eine Vierer-Abwehrkette zusammenzubekommen, müsste Trainer Walter Lang Mittelfeldspieler zurückziehen – vielleicht eine Aufgabe für Kapitän Anton Krinner oder den angeschlagenen Ludwig Buchmair (Zerrung), der allerdings zuletzt offensiv gespielt hat. Oder eben doch auf Dreierkette umstellen – wie Lang es meist bei einem Rückstand nach der Pause tut. Er habe zumindest schon die eine oder andere Überraschung in der Aufstellung angekündigt.

Gegner FC Wacker hat zwar mit 16 Treffern die zweitwenigsten Tore im Ligavergleich. „Aber die können Tore schießen“, meint Hüttl. Selbst gegen die Top-Teams wie Raisting, Wolfratshausen und Aubing trafen sie jeweils zweimal. „Wir sind gewarnt.“ Um nicht wieder gegen einen Außenseiter den Kürzeren zu ziehen, soll sich Heilbrunn nicht beirren lassen, sein Spiel durchziehen. Um die Leistung macht sich Hüttl wenig Sorgen. Selbst beim 0:2 gegen Brunnthal zeigten die Heilbrunner wenigstens in der ersten Hälfte gefällige Spielzüge mit guten Kombinationen, geordneten Angriffen, gefährlichen Freistößen. Hüttl: „Wir sind heiß auf den Sieg.“ (Nick Scheder)

SV Bad Heilbrunn

Sachau, – Fl. Schnitzlbaumer, Kapfhammer, Tiedt, – A. Specker, Pföderl, Pappritz, Krinner, – Lechner, Hüttl, Buchmair (?), B. Specker, M. Specker, Gellner, Ammer, Stara.