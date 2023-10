Czuprin schießt Vötting II zum Sieg gegen Ilmmünster

Dietersheim im Gemeindederby „haushoch überlegen“ - Massenhausen rückt Neufahrn auf die Pelle

Von: Bernd Heinzinger

Immer am Gegenspieler dran: Die Dietersheimer um Dominik Simeon (r.) ließen gegen Eching II wenig zu. Foto: Lehmann © Lehmann

Derbysieger Dietersheim: Während der SV beim TSV Eching II gewinnt, holen auch Eichenfeld, Vötting II und Massenhausen Siege in der A-Klasse.

Landkreis – Dank eines verdienten Heimsiegs über Kirchdorf II bleibt der SC Massenhausen weiterhin das einzige ungeschlagene Team der A-Klasse 5. Damit verkürzte man den Rückstand auf den spielfreien Spitzenreiter FC Neufahrn auf einen Zähler.

„Endlich hat es auch einmal in der Defensive gepasst.“

TSV Eching II – SV Dietersheim 1:3 (0:2). Gästetrainer Christopher Schindler freute sich über eine starke Leistung seiner Mannschaft: „Wir waren haushoch überlegen – und endlich hat es auch einmal in der Defensive gepasst.“ Nach der hochverdienten 2:0-Führung zur Halbzeitpause habe man die Eching-Reserve zwar durch einen „Gurkentreffer“ noch einmal zurückgebracht. „Doch zum Glück konnten wir dann fast im Gegenzug wieder erhöhen. Damit war die Moral der Gastgeber praktisch gebrochen.“ Seine Dietersheimer hätten laut Schindler gut und gerne acht Tore schießen können.

Tore: 0:1 Jürgen Rausch (22.), 0:2 Walace Rodrigues Viana (23.), 1:2 Benedikt Kraus (53.), 1:3 Wolfgang Holzapfel (56.).

„Von uns kam einfach nichts.“

FCA Unterbruck II – SG Eichenfeld 0:4 (0:3). Von einem Klassenunterschied sprach Unterbrucks Trainer Florian Danhofer: „Die SGE hat einfach brutal stark gespielt, wir dagegen waren sehr schwach.“ Seine Truppe habe in der gesamten Partie nicht eine richtige Torchance gehabt. „Und wenn es blöd läuft, dann geht das Ganze noch deutlich höher für die Gäste aus. Von uns kam einfach nichts“, so Danhofers Resümee. Die Zwischenbilanz mit nun neun Niederlagen in Folge bezeichnete er als „vernichtend“.

Tore: 0:1/0:3/0:4 Alexander Eberhard (7./44./53.), 0:2 Florian Feucht (28.).

Czuprin schießt Vötting II zum Sieg gegen Ilmmünster

SV Vötting II – SV Ilmmünster 1:0 (0:0). Eigentlich wäre es ein typisches 0:0-Spiel gewesen, berichtet SVV-Coach Jannis Göft-Michaelis. „Die Partie war von zahlreichen technischen Fehlern geprägt, Torchancen gab’s auf beiden Seiten kaum.“ Ein Eckball sorgte kurz vor dem Ende aber doch noch für den Vöttinger Sieg. „Das Ganze ist natürlich glücklich, wir nehmen die drei Zähler aber gerne mit“, freute sich der Trainer nach der Begegnung.

Tor: 1:0 Conrad Carl Czuprin (84.).

Effizienter SV Hohenkammer siegt bei Kranzbergs Reserve

SV Kranzberg II – SV Hohenkammer 2:5 (1:2). SVK-Trainer Tobias Baierl sah trotz des Ergebnisses ein Duell auf Augenhöhe: „Teilweise hatten wir sogar mehr vom Spiel.“ Der einzige Unterschied: Die Gäste hätten fünf ihrer sechs Chancen genutzt – und seine Truppe nur zwei von acht. „Uns fehlte die Effizienz, aber ansonsten haben wir offensiv unsere beste Saisonleistung gezeigt.“ Darauf lässt sich laut Baierl aufbauen.

Tore: 0:1/1:2 Emircan Tiryaki (2./45.), 1:1 Badreddine Dars (3.), 1:3/1:4 Marcus Malle (52./68.), 2 :4 Niklas Mayr (72.), 2:5 Yusuf Tiryaki (90.).

Punkteteilung zwischen Pulling und Rohrbach II

SV Pulling – TSV Rohrbach II 1:1 (0:1). Nach dem frühen Rückstand sah es gegen den Tabellenvierten lange Zeit nach einer Pullinger Heimniederlage aus. Doch die Gastgeber kämpften und wurden schließlich acht Minuten vor dem Ende mit dem Ausgleich belohnt. Dem Spielverlauf nach durfte SVP-Trainer Andreas Eckardt mit der Punkteteilung zufrieden sein.

Tore: 0:1 Michael Sperrer (8.), 1:1 Matthias Heigl (82.).

„Am Ende haben wir sogar noch ein paar Hochkaräter vergeben.“

SC Massenhausen – SC Kirchdorf II 4:2 (2:1). Gegen stark kämpfende Kirchdorfer gab es laut SCM-Trainer Andreas Langer einen verdienten Sieg. Nach der Führung habe seine Truppe wegen eines Abwehrfehlers den Ausgleich kassiert, anschließend aber gut nach vorne gespielt. Vor allem das 3:1 per direktem Freistoß gefiel dem Coach. „Am Ende haben wir sogar noch ein paar Hochkaräter vergeben. Doch auch der SCK hat sich nicht versteckt“, betonte Langer, der ein A-Klassen-Match auf hohem Niveau sah und sich mit der Leistung seiner Fußballer sehr zufrieden zeigte. (Bernd Heinzinger)

Tore: 1:0/4:2 Nico Kratzl (14./82.), 1:1 Stephan Fischer (23.), 2:1 Tobias Mock (28.), 3:1 Andreas Schwarz (50.), 3:2 Andreas Ruland (59.).