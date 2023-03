SV Heimstetten gegen FC Bayern II LIVE: Gelingt dem Schlusslicht eine Überraschung im Derby?

Von: Sebastian Isbaner

Der SV Heimstetten empfängt die Amateure des FC Bayern München. © IMAGO/Mladen Lackovic

Die Lage für Heimstetten spitzt sich zu. Zwölf Punkte beträgt der Abstand auf die Relegationsplätze. Und nun kommen die Bayern. Der Live-Ticker.

Der SV Heimstetten steht mit lediglich 20 Zählern auf dem letzten Platz der Regionalliga Bayern.

Die Amateure des Rekordmeisters haben seit fünf Ligaspielen nicht mehr verloren.

Anpfiff der Partie SV ist am Freitag, den 31. März um 19 Uhr. Wir berichten im Live-Ticker.

München - Für den SV Heimstetten sieht es weiter düster aus in der Regionalliga Bayern. Nach 29 Spielen steht die Mannschaft aus dem Münchner Norden mit nur 20 Zählern am Tabellenende. Die Relegationsplätze sind bereits zwölf Punkte entfernt, das rettende Ufer sogar 14. Der Klub benötigt jeden Zähler, um die Hoffnung auf den Klassenerhalts weiter aufrechtzuerhalten.

Kampf um den Klassenerhalt: Heimstetten hofft nach Niederlage in Burghausen auf die Sensation

Vergangene Woche mussten die Gastgeber allerdings eine bittere Niederlage im Abstiegskampf hinnehmen. In Burghausen unterlag die Mannschaft von Christoph Schmitt knapp mit 0:1. Die gestartete Aufholjagd mit vier Punkten aus zwei Spielen wurde dadurch fürs Erste gestoppt.

Mit dem heutigen Gegner erwartet den SV Heimstetten ein weiterer Brocken. Der FC Bayern München II ist mit Illertissen vielleicht die formstärkste Mannschaft der Liga. Seit der Winterpause konnten die Münchner vier ihrer fünf Spiele gewinnen. Darunter gab es ein 2:1 zu Hause gegen den Tabellenführer aus Unterhaching und zwei souveräne Siege gegen den TSV Buchbach und bei Drittliga-Absteiger Türkgücü München.

Regionalliga Bayern: Hinspiel der beiden Mannschaften endete mit 6:0 für die Bayern-Amateure

Zuletzt mussten sich die Amateure erstmals dieses Jahr mit einer Punktteteilung in Illertissen zufriedengeben. Das Hinspiel im Grünwalder Stadion gegen Heimstetten endete in einem 6:0 Kantersieg für die Reserve des Deutschen Rekordmeisters. Das Ergebnis von Anfang September macht den Hausherren aus Heimstetten zwar wenig Hoffnung. Allerdings müssen gegen die Bayern nun Punkte her, wenn der SVH auch in der kommenden Spielzeit in der Regionalliga mitmischen möchte.

Anstoß der Begegnung ist am Freitag, den 31. März um 19 Uhr. Wir berichten im Live-Ticker. (Sebastian Isbaner)