Marzling bleibt auf Kurs - Kirchdorf liefert - TSV Au dreht Zwei-Tore-Rückstand

Von: Nico Bauer

Teilen

Kampf um den Ball: Hallbergmoos’ Ahme Kolcu (l.) versucht das Leder gegen Mauerns Leonit Dinarica abzuschirmen. Der SpVgg-Akteur arbeitet dabei mit dem Arm. Foto: Lehmann © Lehmann

Kirchdorf, Marzling und Paunzhausen gehen auch im zweiten Spiel der A-Klasse als Sieger vom Platz. Der VfB Hallbergmoos II verspielt dagegen erneut eine Führung.

Landkreis – Der SV Marzling ist richtig gut in die Kreisklasse gestartet. Mit dem 3:2 gegen den TSV Allershausen II feierte man den zweiten Sieg im zweiten Spiel. Grundsätzlich zeigt sich aber, dass diese Liga extrem ausgeglichen ist, viele Tore geschossen werden und nichts vorhersehbar ist.

Hallbergmoos II nach 2:0-Führung mit Remis



VfB Hallbergmoos II – SpVgg Mauern 2:2 (2:0). Die ersten 180 Minuten der Saison waren ein völliger Wahnsinn für den VfB Hallbergmoos II, der in Gammelsdorf und gegen Mauern gefühlt fast immer führte. Das erste Spiel wurde verloren und diesmal gab es den Ausgleich in letzter Minute durch Dominik Hobmaier. In der ersten Hälfte brachten Markus Kratzer (12.) und Leon Würzinger (21.) die feldüberlegenen Gastgeber in Führung, doch nach dem Anschlusstreffer von Johannes Pollhammer (57.) wurde es wieder eng. „Der Punkt ist glücklich, aber nicht unverdient“, sagte der Mauerner Trainer Steven Ducat später. Die Gäste bemängelten, dass bei dem Foulelfmeter zum 1:0 das Vergehen deutlich vor der Strafraumgrenze gelegen habe. Man gab sich aber nicht auf und verlor nie den Glauben an die Wende.

Marzling gewinnt verdient gegen Allershausen II

SV Marzling – TSV Allershausen II 3:2 (1:0). Zweites Spiel, zweiter Sieg. Die Bilanz der Marzlinger passt, aber man hätte es sich deutlich leichter machen können. Der SVM ging erst in der 39. Minute durch Deniz Sökülmez in Führung, hatte aber Chancen für den einen oder anderen Treffer mehr. Harmlose Allershausener waren mit dem knappen Rückstand ganz gut bedient. Nach den zwei Foulelfmetern zum 2:0 (Thomas Mäuer, 49.) und 2:1 (Kim Peter, 54.) wirkte es, als glaube der Aufsteiger an einen Punkt. Allershausen hatte eine Ausgleichschance, aber dann traf Florian Schwager zum 3:1 (63.). Der neuerliche Anschlusstreffer von Josef Weiss (84.) kam zu spät. Aufgrund der Spielanteile und dem deutlichen Chancenplus geht der Marzlinger Sieg völlig in Ordnung.

Hörgertshausen nimmt Freising einen Punkt ab

SV Hörgertshausen – SC Freising 2:2 (1:2). Nachdem mehrere Trainer dem SC Freising heuer einiges zutrauen, stehen die Kicker aus der Luitpoldanlage unter besonderer Beobachtung. Deshalb war es etwas überraschend, dass die Hörgertshausener dem Geheimfavoriten Punkte abnahmen. Der Sportclub führte zweimal durch Leonit Gashi (22.) und Florian Pinkert (45.). Für die beiden Ausgleichstreffer sorgten Sebastian Liegert per Elfmeter (28.) und Moritz Buchwald (47.). Die Gastgeber zeigten eine ordentliche Leistung und nach einem weitestgehend ausgeglichenen Match war die Punkteteilung vertretbar. Am Ende kam Hörgertshausen dem Sieg noch einmal ganz nahe – mit einem satten Schuss, der allerdings nicht im Tornetz, sondern nur am Außenpfosten landete.

TSV Au dreht 0:2-Rückstand

TSV Au – Türk Pfaffenhofen 3:2 (0:0). Als das Spiel schon fast verloren war, kam Dominic Schermbach. Und er kam nicht nur, er sah auch – und der TSV Au siegte. Vor vier Wochen war der Auer operiert worden. Und nach einer torlosen ersten Hälfte mit jeweils einer Großchance auf beiden Seiten brachte ihn Trainer Sepp Summerer. In der 65. Minute ging Schermbach wieder runter, und da führte der Gast mit 0:2 durch Sedin Hrbat (58.) und Halil Bal (62.). Zehn Minuten sammelte der Rückkehrer Kraft –und dann kam seine Explosion: Mit der ersten Aktion klaute Schermbach dem Torwart den Ball und es hieß 1:2. Bastian Edmaier glich aus (85.) – und dann kam Schermbachs Billard-Handelfmeter: Der Hallertauer traf den Pfosten, und über den Rücken des Torwarts landete das Runde im Eckigen. Folge: Die Grün-Weißen feierten ihren ersten Saisonsieg. Am Ende gewannen die Auer natürlich glücklich, aber eben nicht unverdient. Und Schermbach war der Mann des Spiels.

Acht-Tore-Spektakel in Moosburg

SGT Istanbul Moosburg – FVgg Gammelsdorf 5:3 (1:1). Wenn es nach dem neutralen Zuschauer ginge, hätten die beiden Mannschaften ihre unterhaltsame Schlacht mit offenem Visier gerne noch um eine dritte Halbzeit erweitern können. In den ersten 45 Minuten hatten die Gammelsdorfer Vorteile und glichen ihr unglückliches Eigentor (Helmut Köberl, 29.) wieder aus. Christoph Hösl markierte das 1:1 (45.). Nach der Pause legte Istanbul zu, marschierte mutig nach vorne und dem gegenüber ließen die Gäste etwas nach. Für Aufsteiger Istanbul Moosburg trafen Nick Günaydin (68.), Spielertrainer Dominik Gessler (70.) Mahmut Yarac (76., Elfmeter) und Mevlüt Kayhan, während Gammelsdorfs Eigentorschütze noch zweimal traf (3:2, 75., 5:3, 89.). Diesmal auf der richtigen Seite. Istanbul-Trainer Dominik Gessler war sichtlich stolz auf seine Mannschaft und sagte, dass seine Schützlinge den Sieg verdient hätten, weil sie den Dreier „etwas mehr wollten“. Der Einstand in die neue Liga war definitiv ein fettes Ausrufezeichen.

Markus Kiefer schießt Paunzhausen erneut zum Sieg

TSV Paunzhausen – SpVgg Zolling 1:0 (0:0). Markus Kiefer ist der Sechs-Punkte-Mann des TSV Paunzhausen. Wie schon beim 1:0 gegen Allershausen II machte er das Siegtor per Abstauber. In Allershausen nutzte er einen Torwartfehler – und diesmal gehörte der Treffer zu 99 Prozent Tobias Kreidler. Der Paunzhausener, der sich mit diesem Spiel für ein halbes Jahr ins Ausland verabschiedete, dribbelte drei Mann aus und knallte den Ball an die Latte. Und dann stand Kiefer wieder einmal goldrichtig. Unter dem Strich geht der Heimsieg auch in Ordnung, weil die Paunzhausener mehr vom Spiel und mehrere gute Chancen hatten. Zolling war immer wieder in Ansätzen gefährlich, spielte dann aber zu kompliziert und kam nicht entscheidend zum Abschluss.

Favorit Kirchdorf gewinnt auch zweites Spiel

TSV Nandlstadt – SC Kirchdorf 1:4 (1:1). Der Liga-Topfavorit hat geliefert, aber der Dreier von Nandlstadt kostete viele Nerven und noch mehr Arbeit. Zur Pause stand es Unentschieden – durch die Tore des Kirchdorfers Samuel Nierhaus (33.) und des Nandlstädters Johannes Gerlspeck (38.) in einem ausgeglichenen Match. Und dann wurde es wild: In der 59. Minute verschoss David Materna für die Gastgeber einen Elfmeter, und vier Minuten später traf auf der Gegenseite Nertil Hoxhaj für Kirchdorf. Dann wurde Johannes Kaindl mit Rot (grobes Foul) vom Platz gestellt, und starke Nandlstädter hatten noch gut 15 Minuten für den Ausgleich. In der Phase ließen die Kirchdorfer in Unterzahl aber nichts mehr zu, bis man eiskalt zum Doppelpack ausholte: Bastian Winklhofer (86.) und Thomas Hadler (90.) trugen sich in die Torschützenliste ein. Fußball in der Kreisklasse ist eben ganz großes Kino mit jeder Menge Unterhaltungswert für die Zuschauer. Und der SC Kirchdorf als Top-Kandidat für die Meisterschaft bekam in Nandlstadt eine deutliche Idee, wie viel Lust die anderen Mannschaften auch in den kommenden Wochen noch haben könnten, die Ampertaler zu ärgern. (Nico Bauer)