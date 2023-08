„Fast alle Spieler waren schon in der Kreisliga dabei“ - Schwaig zu Gast in Neufraunhofen

Aufsteiger Neufraunhofen noch ohne Sieg

+ © Stefan Schmiedel Mit Rückenwind nach Neufraunhofen: Der FC Schwaig ist nach dem 4:1-Sieg gegen Geretsried Tabellenzweiter. © Stefan Schmiedel

Der FC Schwaig trifft in der Landesliga Südost am Freitag auf den SV Neufraunhofen. Beim Aufsteiger ist der Torjäger auch Vorsitzender.

Sein nächster Gegner ist für den FC Schwaig absolutes Neuland. Um 19 Uhr tritt das Team heute beim SV Neufraunhofen im Waldstadion an. Nach sechs Jahren Kreisliga gehörte der SVN drei Spielzeiten der Bezirksliga an. Nach dem Abstieg gelang der sofortige Wiederaufstieg unter dem aus St. Wolfgang gekommenen Trainer Alexander Auhagen. Prompt ging es wieder eine Liga höher.

„Bloß Beiwerk wollen wir in der Liga nicht sein.“

„Die Landesliga hatte bei uns niemand auf der Agenda“, versichert Thomas Huber. Der 27-jährige Ex-Buchbacher ist Torhüter und Pressewart. Torjäger Michael Gerauer (33) ist Vorsitzender, Michael Koller (31), vor vielen Jahren mit Landshut und Velden in der Landesliga, ist Abteilungsleiter.

„Fast alle Spieler stammen aus der Region und waren schon in der Kreisliga dabei“, beschreibt der 37-jährige Auhagen sein Team. Beim Start in Pullach wurde ein 2:2 erkämpft, aber Abwehrchef Tobias Schediwy brach sich den Arm. „Er ist kaum zu ersetzen“, sagt der Trainer. Mit Neuzugang David Eichinger (Taufkirchen) ist eine weitere Defensivkraft noch nicht einsatzfähig. So muss es der SVN mit dem Ex-Landshuter Daniel Treimer als Co-Spielertrainer und Anführer richten. Ein Punkt steht erst auf der Habenseite. Trainer Auhagen: „Beim 0:1 in Forstinning haben wir unser bestes Spiel, nur leider keine Tore gemacht. Aber bloß Beiwerk wollen wir in der Liga nicht sein.“ (Helmut Findelsberger)