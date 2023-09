Schiri-Ärger beim SV Raisting: „War sicher nicht seine beste Leistung“

Von: Oliver Rabuser

Teilen

Kampfspiel: Die Duelle gestern zwischen dem SV Raisting (in Rot, vorn mit Viktor Neveling) und dem FC Penzberg (hier Ugurkan Verep) wurden verbissen geführt. Foto: Oliver rabuser © Oliver rabuser

Ein Tor nach einem Freistoß entscheidet das Derby: Der SV Raisting muss eine bittere 0:1-Niederlage gegen den FC Penzberg einstecken.

Raisting/Penzberg – Am Ende eines extrem zerfahrenen, kampfbetonten, aber auch zu keiner Zeit unfairen Derbys jubelte der Gast. Der FC Penzberg entführte durch ein Tor, resultierend aus einer Standardsituation, mit 1:0 die Punkte aus Raisting. FC-Coach Sepp Siegert sah „keinen unverdienten Sieg“ und führte Gründe dafür auf. Bei der Heimelf war eine fortwährende Unzufriedenheit mit der Leitung des Unparteiischen-Gespanns nicht zu überhören. Gleichwohl muss sich der SV Raisting auch den sorglosen Umgang mit seinem kleinen Chancenplus anlasten.

„Wir waren mit einigen Situationen unzufrieden.“

In der Tat stand der Schiedsrichter bisweilen zurecht im Fokus. Nicht immer so, wie es der SVR in kurzen Abfolgen monierte. Aber insgesamt schon auffällig durch eine unklare Linie. Natürlich ist es für einen Spielleiter höchst unliebsam, wenn ein Match von Beginn an fast ausschließlich aus Nickeligkeiten und Provokationen besteht. Was Lucas Jerlich auszeichnete: Er unterband rigoros die Meckereien auf dem Platz. Nachdem Ermahnungen nur bedingt fruchteten, zückte der Oberaufseher die ersten Verwarnungen. Maximilian König auf Raistinger Seite hatte es dabei kurz vor der Pause genau beinander. Dann ließ Jerlich aber das zweite sanktionswürdige Foul von Dominik Bacher unter den Tisch fallen. Das schmeckte den Raistingern gar nicht. „War sicher nicht seine beste Leistung, und wir waren mit einigen Situationen unzufrieden“, merkte Spielertrainer Hannes Franz an.

Zwei Zeitstrafen für den FC Penzberg

Freilich in dem Kontext, dass die Gesamtschuld keine schwarzen Leiberl trug. Bei Benedikt Multerers vermeintlichem 1:0 war es allerdings auch nicht mehr weit bis zur höchsten Eskalationsstufe. Weit später verhängte Jerlich dann doch noch zwei Zeitstrafen. Eine mehr als gerechtfertigte gegen Franz Fischer wegen eines Frustfouls an Viktor Neveling. „Total hirnlos und übermotiviert“, sagte Siegert zur Aktion des Routiniers. Zumal der Coach zur Pause bereits Mirko Ramcic nach einem seitlich eingesprungenen Tackling gegen Hermann Sigl vom Platz nehmen musste. „Haben wir eigentlich nicht nötig“, monierte Siegert. Ein Treppenwitz war hingegen die temporäre Verbannung von Marco Hiry nach einer angeblichen Aktion gegen Gianni Zandt.

Raistinger Chancenplus

Eingedenk dieser Ereignisse möchte man es sich kaum vorstellen, dass auch Fußball gespielt wurde. Selten über viele Stationen und wirklich gepflegt, aber immerhin. So vergab Moritz Sedlmaier die beste Möglichkeit der Partie, als ein Befreiungsschlag von Keeper Urban Schaidhauf über Andreas Heichele in seinen Lauf gelangte, FC-Torwart Daniel Baltzer aber schneller im Erdgeschoss war als der Ball selbiges passieren konnte. „Eine Hundertprozentige“, sagte Sinan Grgic. Dessen Schuss war die zweite Möglichkeit der Gastgeber, Baltzer parierte zum Eckball. Penzberg nahm offensiv nur bedingt am Spiel teil, leistete aber in der Defensive grundsolide Basisarbeit. „Haben dagegengehalten und den Kampf angenommen“, bilanzierte Siegert: „Alle hohen Bälle gut verteidigt.“ Raistings Zandt hätte aus spitzem Winkel mehr machen können, auch Heichele wurde erst im allerletzten Moment geblockt. „Gute Ausgangssituationen am gegnerischen Sechzehner und jede Menge extrem guter Abschlusssituationen“, sah der SVR-Trainer.

„Ist alles so ein bisserl gegen uns gelaufen.“

Vor dem Gegentor langte Severin Kölbl an der Seitenlinie ohne Not gegen Hiry zu. „Ich weiß nicht, ob man so weit draußen das Foul ziehen muss und ob es zwingend notwendig war“, verpackte Franz seine Kritik geschickt. Hiry schickte den Freistoß nach innen, Bacher stieg hoch und setzte den Ball an Sigl vorbei in die hintere Torecke. „Gegen Bacher musst du clever sein“, schob der Coach nach. Eine Doppelung wäre wohl besser gewesen. „Ist alles so ein bisserl gegen uns gelaufen“, hielt Franz fest. „Du wirst durch einen Fehler bestraft und weil du deine Chancen nicht nutzt.“ (Oliver Rabuser)