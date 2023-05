SV Sulzemoos rüstet auf: Zwei Stürmer verstärken Kreisliga-Spitzenteam

Von: Michael Zbytek, Kilian Drexl

Sebastian Heiß geht ab Sommer für den SV Sulzemoos auf Torejagd. © Dieter Metzler

Der SV Sulzemoos plant die neue Saison. Obwohl noch nicht feststeht, in welcher Liga der Kreisligist spielt, kommen zwei im Sommer zwei Stürmer.

Sulzemoos – Die Verantwortlichen des SV Sulzemoos gingen in den letzten Wochen und Monaten voll in die Offensive. Auch wenn derzeit der Aufstieg noch nicht in trockenen Tüchern ist, hat man sich mit Toptransfers für die Saison 23/24 bereits bestens aufgesellt.

„Wir wollen in diesem Jahr auf jeden Fall aufsteigen. Wenn das geschafft ist, möchten wir aber nicht direkt gegen den Abstieg spielen. Wir wollen uns wieder in der Bezirksliga etablieren“, sagte der Sportliche Leiter Dennis Reith. Zuletzt konnte der SVS aber nur einen Punkt aus den letzten drei Spielen holen, dazu ein unnötiges 4:4-Unentschieden gegen den Tabellenletzten aus Moosach.

Die Aufstiegsträume sind damit in Gefahr, da der Titelrivale SV Günding mit einem Sieg die Tabellenspitze übernommen hat und Sulzemoos auf dem Relegationsplatz verdrängt hat. Mit nur einem Punkt Differenz lauert dahinter der SV Waldeck und auch der TSV Allach hat drei Spieltage vor Schluss noch theoretische Chancen, in die Relegation zu kommen. „Wir haben aktuell ein kleines Kopfproblem“, musste Reith zugeben.

Hochkarätige Transfers für nächste Saison bereits bestätigt

Trotzdem glaubt man in Sulzemoos immer noch fest daran, dass es im Sommer etwas zu Feiern gibt. Dies lässt sich auch an der Personalpolitik des Vereins für die kommende Spielzeit ablesen. Mit Maximilian Köpf, Markus Eisgruber, Christopher Heilig, Peter Heilig, Linus Scherer, Mehmet Ayvaz und Sebastian Heiß stehen bereits sieben Neuzugänge fest.

Laut Reith habe man teilweise bereits im Januar begonnen, sich um die jeweiligen Spieler zu bemühen. Wie der Kreisliga-Spitzenreiter bekannt gegeben hat, verstärkt Heiß vom Landesligisten SC Olching den SVS.

Maximilian Köpf ist der erste Sommerneuzugang des SV Sulzemos © Facebook / SV Sulzemoos

„Da ist uns ein echter Coup gelungen! Wir waren schon letzten Sommer an ihm dran, aber da wollte er lieber noch ein Jahr Landesliga spielen. Jetzt hatte sich aber ein bisschen was an seiner und auch unserer Situation geändert“, freute sich Reith, der gemeinsam mit dem Trainerteam, maßgeblich an den Verhandlungsgesprächen beteiligt war.

SV Sulzemoos: Sebastian Heiß kommt auch bei Nicht-Aufstieg

Für Heiß selbst waren der längere Kontakt und erkenntnisreiche Gespräche mit dem Trainer Bernhard Ahammer wichtig, der den Verein zur nächsten Saison übernehmen wird. „Man ist sich auf einer Wellenlänge“, bestätigte der neue Angreifer der Sulzemooser. Einen Aufstieg seines zukünftigen Vereins in die Bezirksliga würde sich Heiß zwar natürlich wünschen, allerdings ist dies für ihn nicht entscheidend.

Je nachdem, wie die Ergebnisse der kommenden Wochen sind, wird das Ziel eben Klassenerhalt oder Aufstieg heißen. Vor allem möchte Heiß aber dem Team mit seiner Erfahrung helfen und für die kommende Saison fit und verletzungsfrei bleiben.

Noch mehr Verstärkung in Aussicht - Abgänge sind noch unklar

Demnächst will der SV Sulzemoos auch noch weitere Toptransfers aus höherklassigen Ligen vorstellen. Erst am Mittwoch gab mit Mehmet Ayvaz ein weiterer Stürmer seine Zusage, der Erfahrung aus höheren Ligen mitbringt. Der Torjäger kommt vom Kreisligisten FC Anadolu Bayern. Davor lief er bereits zweimal in der Bezirks- und Landesliga für den SC Oberweikertshofen auf. Die Zahlen des 26-Jährigen lassen eine echte Verstärkung erahnen: In 18 Spielen hat er 29 Tore selbst erzielt und 17 Treffer seiner Teamkollegen aufgelegt.

„Es kann personell natürlich auch im Sommer nochmal was passieren. Auf der Abgangsseite haben wir noch keine komplette Klarheit“, sagt Reith. Am nächsten Spieltag geht es gegen die Reserve des TSV 1865 Dachau. Dort möchte der SVS nach drei Partien ohne Sieg zurück in die Erfolgsspur - damit das neue Personal in der kommenden Saison in der Bezirksliga durchstarten kann. (Michael Zbytek/Kilian Drexl)