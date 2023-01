Nur ein Spieler aus Insolvenzkader noch bei Türkgücü – was machen Sararer & Co heute?

Von: Kilian Drexl

Von links nach rechts: Rene Vollath, Sercan Sararer, Paterson Chato © FuPa

Nach der Einstellung des Spielbetriebs in der Saison 2021/22 waren alle Spieler von Türkgücü München vereinslos. Wo spielen sie heute?

München – Während der Hochphase der Corona-Pandemie stieg Türkgücü München im Jahr 2020 in die 3. Liga auf. Mit dem Geld von Präsident und Mäzen Hasan Kivran wurden anschließend teure Spieler verpflichtet und überdurchschnittliche Drittligagehälter bezahlt. Der Aufstieg in die 2. Bundesliga sollte anvisiert werden. Knapp zwei Jahre später fand sich Türkgücü auf dem Boden der Realität wieder. Nachdem es sportlich nicht lief wie erhofft, zahlte Kivran nicht mehr und die Münchner mussten Insolvenz anmelden.

Zunächst wurde Türkgücü mit einem Neun-Punkte-Abzug belegt, ehe Ende März 2022 die Einstellung des Spielbetriebs folgte und der Abstieg in die Regionalliga Bayern endgültig besiegelt war. Alle Spieler wurden damit aus ihren Verträgen entlassen. Im Sommer musste sich Türkgücü dann einen komplett neuen Kader für die Regionalliga Bayern zusammenstellen und steht aktuell immerhin auf einem respektablen Platz fünf. Als einziger Türkgücü-Profi aus der Saison 2021/22 hielt Ünal Tosun dem Klub die Treue und unterschrieb einen neuen Vertrag für die Regionalliga. Doch wo kicken die Spieler aus dem Insolvenzkader heute?

Rene Vollath (32): Der eigentliche Stammkeeper in der Insolvenzsaison wurde in der zweiten Saisonhälfte suspendiert. Jetzt ist er als Nummer eins der SpVgg Unterhaching auf Aufstiegskurs in die 3. Liga – Marktwert: 150.000 Euro

Franco Flückiger (31): Stand nach Vollaths Suspendierung im Endspurt unter Andreas Heraf im Tor. Bewies sich durch etliche Glanzparaden. Spielt jetzt bei Rot-Weiß Erfurt in der Regionalliga Nordost – Marktwert: 100.000 Euro

Michael Wagner (22): Der dritte Torwart wechselte nach der Insolvenz zum FV Illertissen in die Regionalliga Bayern. Seit dem 1. Januar 2023 ist er wieder vereinslos – Marktwert: 25.000 Euro

Alexander Sorge kämpft mit Erzgebirge Aue um den Klassenerhalt in der 3. Liga. © IMAGO/Michael Taeger

Alexander Sorge (29): Der Innenverteidiger wurde zeitweise beim Stadtrivalen TSV 1860 gehandelt, wechselte dann aber zu Zweitliga-Absteiger Erzgebirge Aue. Kämpft jetzt in der 3. Liga wieder gegen den Abstieg – Marktwert: 200.000 Euro

Filip Kusic (26): Der Deutsch-Serbe wechselte ebenfalls zurück in die 3. Liga. Aktuell steht er beim FSV Zwickau unter Vertrag – Marktwert: 200.000 Euro

Antonio Tikvic (18): Der Jugendspieler, der im Winter 2022 aus Türkgücüs U19 zu den Profis kam, schloss sich nach dem Vertragsaus dem FC Bayern II an – Marktwert: 150.000 Euro

Mergim Mavraj (36): Der ehemalige Bundesligaspieler und Kapitän Türkgücüs beendete nach der Einstellung des Spielbetriebs seine Karriere.

Furkan Zorba (24): Der ehemalige türkische U19-Nationalspieler lief nach seinem Ende bei Türkgücü für Diyarbekir Spor und Tuzlaspor in der Türkei auf. Ist jetzt wieder vereinslos – Marktwert: 75.000 Euro

Moritz Römling (21): Nach seiner Leihe zu Türkgücü kehrte er wieder zu seinem Ausbildungs- und Stammverein VfL Bochum zurück. Wurde aber direkt zu Rot-Weiss Essen in die 3. Liga weiterverliehen – Marktwert: 175.000 Euro

Moritz Kuhn (31): Vor seiner Zeit bei Türkgücü München spielte Kuhn bei Wehen Wiesbaden in der 2. Bundesliga. Jetzt kickt er für die TSG Balingen in der Regionalliga Südwest – Marktwert: 125.000 Euro

Tim Rieder ist eine echte Größe bei den Löwen. © IMAGO/Sportfoto Zink / Peter Kotzur

Tim Rieder (29): Schon früh war klar, dass Rieder zu seinem Ex-Verein TSV 1860 zurückkehren würde. Hier ist er im defensiven Mittelfeld gesetzt und kämpft mit den Löwen um den Aufstieg – Marktwert: 300.000 Euro

Paterson Chato (26): Der Defensivallrounder schloss sich nach dem Ende bei Türkgücü zur Saison 2022/23 Drittligaklub VfL Osnabrück an – Marktwert: 250.000 Euro

Luis Jakobi (21): In der Insolvenzsaison war das quirlige Mittelfeldtalent einer der Lichtblicke bei Türkgücü. Jetzt spielt er bei Ujpest FC in der höchsten Spielklasse Ungarns – Marktwert: 125.000 Euro

Andy Irving (22): Als vielversprechendes Talent kam der junge Schotte von den Hearts of Midhlothian nach München. Jetzt läuft unter Peter Pacult für Austria Klagenfurt in Österreich auf – Marktwert: 800.000 Euro

Nico Gorzel (24): Erzgebirge Aue bediente sich gleich zweimal am Insolvenzkader von Türkgücü München. Neben Alexander Sorge ist jetzt auch Nico Gorzel beim abstiegsbedrohten Drittligisten aktiv – Marktwert: 150.000 Euro

Marco Kehl-Gomez (30): Der Schweizer mit spanischen Wurzeln wurde einst bei den Grasshoppers Zürich ausgebildet. Nach seinem Engagement bei Türkgücü ist er jetzt Kapitän beim SGV Freiburg in der Oberliga Baden-Württemberg – Marktwert: 75.000 Euro

Sercan Sararer (33): Mit seiner Bundesliga- und Länderspielerfahrung für die Türkei sollte der Offensivvirtuose die Hauptfigur beim Projekt Zweitligaaufsteig für Türkgücü werden. Sararer bot sich im Sommer dem TSV 1860 an, aber aus dem Wechsel wurde nichts. Nach einem halben Jahr Vereinslosigkeit unterschrieb er im Winter bei Hessen Kassel in der Regionalliga Südwest – Marktwert: 200.000 Euro

Sebastian Maier (29): Im Jugendbereich durchlief Maier fast alle Mannschaften des TSV 1860. Unter Sandro Wagner will er jetzt mit Unterhaching aus der Regionalliga Bayern in die 3. Liga aufsteigen – Marktwert: 225.000 Euro

Sebastian Maier will mit der SpVgg Unterhaching in die 3. Liga. © IMAGO/Sven Leifer

Philip Türpitz (31): War bei etlichen Drittligisten als Neuzugang im Gespräch. Am Ende ging er aber nach Altglienicke in die Regionalliga Nordost – Marktwert: 175.000 Euro

Albion Vrenezi (29): Mit Zweitligaerfahrung aus Regensburg und Sandhausen kam der kosovarische Flügelflitzer zu Türkgücü. Jetzt soll er Stadtrivale TSV 1860 dabei helfen, wieder in die zweite Bundesliga aufzusteigen – Marktwert: 350.000 Euro

Leroy-Jacques Mickels (27): In der Jugend der Fohlen aus Gladbach ausgebildet, wechselte Mickels nach seiner Zeit bei Türkgücü zu Rot-Weiß Oberhausen – Marktwert: 125.000 Euro

Sinan Karweina (23): Das ehemalige Talent der Geißböcke aus Köln fand genauso wie Andy Irving bei Austria Klagenfurt seinen neuen Arbeitgeber – Marktwert: 500.000 Euro

Lukas Scepanik (28): Der Linksfuß hat schon auf allen Positionen auf der linken Außenbahn gespielt und steht jetzt beim 1. FC Kaan-Marienborn in der Regionalliga West unter Vertrag – Marktwert: 100.000

Boubacar Barry (26): Der in Guinea geborene Außenspieler kann einiges an Erfahrung in Liga zwei und drei vorweisen. Einen neuen Verein hat er trotzdem noch nicht gefunden – Marktwert: 125.000 Euro

Törles Knöll (25): Bei Türkgücü hatte Knöll noch einen Marktwert von 700.000 Euro. Bei seinem neuen Arbeitgeber Kickers Offenbach ist dieser nun auf weniger als die Hälfte geschrumpft – Marktwert: 200.000 Euro

Njegos Kupusovic (21): Der Mittelstürmer ist Juniorennationalspieler Serbiens und spielt jetzt bei AS Trencin in der Slowakei – Marktwert: 200.000 Euro

Eric Hottmann (22): Im Derby gegen den TSV 1860 wurde er mit seinem Siegtor per Seitfallzieher zum Helden. Wenig später folgte die Einstellung des Spielbetriebs. Im Sommer unterschrieb er ein neues Arbeitspapier beim Regionalligisten Energie Cottbus – Marktwert: 150.000 Euro

Yomi Scintu (25): Der Italiener spielte bei Türkgücü keine große Rolle. Aktuell kickt er bei Ex-Mölders-Klub Sonnenhof Großaspach in der Oberliga Baden-Württemberg – Marktwert: – (Kilian Drexl)