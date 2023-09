Uffing-Coach Neuner lobt Wielenbach: „Letztendlich machen sie nicht viel, aber das machen sie gut“

Half in der Not: Dustin Dietze stellte sich bei den Uffingern ins Tor. Foto: am/A. © am/A.

Der SV Uffing war am Ende ohne Chance gegen Spitzenreiter Wielenbach. Florian Neuner war „heilfroh“, dass Dustin Dietze im Kasten aushalf.

Uffing – Julias Schnürer krank, die möglichen Alternativen „haben wichtigere Sachen zu tun“: Vor dieser Situation stand Florian Neuner vor der Partie ausgerechnet gegen Wielenbach, den Spitzenreiter der Kreisklasse 6. Doch nicht nur wegen der Torhüterposition plagten den Uffinger Trainer Magenschmerzen. Generell fehlten ihm Spieler. Immerhin ließen sich die personellen Probleme einigermaßen regeln. Für eine Überraschung aber reichte es nicht. Der Favorit siegte letztlich verdient mit 0:2.

Niederlage hin oder her: „Heilfroh“ und dankbar zeigte sich Neuner, dass Dustin Dietze im Kasten aushalf. „Überragend, dass er das gemacht hat.“ Zudem stellten sich Gabriel Walk und Leon Müller zu Verfügung, „sonst hätte es ganz bitter ausgeschaut“. Auch auf Christian Englbrecht konnte Neuner erstmals in dieser Saison zurückgreifen. „Aber er hat natürlich noch Rückstand.“

SV Uffing kann starke Defensive des SV Wielenbach nicht knacken

Nach einer Viertelstunde lagen die Uffinger zurück, als Jonas Scherde eine Flanke in die Maschen köpfte. „Das war gut gemacht“, gab Neuner zu. „So ein Gegentor kann man schon mal kassieren. Aber es macht den weiteren Spielverlauf gegen so einen Gegner natürlich nicht leichter.“ Der SVU bemühte sich, biss sich aber an der Wielenbacher Defensive die Zähne aus. Neuner stellte sogar auf drei Stürmer um, kassierte aber nach einem Konter kurz vor Schluss das 0:2, Top-Torschütze Lino Missel sorgte für die Entscheidung.

Seiner Mannschaft macht Neuner keinen Vorwurf. „Die Gäste haben genau so gespielt, wie wir das erwartet haben. Die stehen hinten top, da ist es ganz schwer durchzukommen.“ Zudem hebt er deren Ruhe und die Erfahrung im Kader hervor. „Letztendlich machen sie nicht viel, aber das machen sie gut.“ (ak)

SV Uffing – SV Wielenbach 0:2 (0:1)

Uffing: Dietze – Ma. Weingand, Resch, Popp, Wiehle, Gerg, Geiger, Hoffmann, Seidl, Englbrecht, Reising – Eingewechselt: Schweiger, Rathgeb, Appel, Müller; Schiedsrichter: Felix Angerer (ASV Eglfing); Zuschauer: 150; Tore: 0:1 Scherde (15.), 0:2 Missel (84.); Gelbe Karten: Dietze – Berghofer, Missel