Gipfeltreffen und Krisenduell: Moosinning II zu Gast in Vötting - Finsing empfängt Eichenried

Von: Helmut Findelsberger

Viel Arbeit hatte die FCM-Reserve am Mittwoch gegen Altenerding, aber Fehmi Bagci und Christoph Kollmannsberger (gelbe Trikots, v. l.) schulterten auch das. Foto: Riedel © Riedel

Während sich die beiden Spitzenteams aus Moosinning und Vötting um die Tabellenführung duellieren, wollen Finsing und Eichenried den ersten Sieg holen.

Erding – Nach nur zwei Tagen Pause sind drei der neun Landkreisteams heute schon wieder gefordert.

Erster gegen Zweiter: Moosinning II zu Gast in Vötting

SV Vötting-Weihenstephan – FC Moosinning 2 (18.30 Uhr): Beide Teams sind mit zwei Siegen und einem Remis noch ungeschlagen und zieren die Tabellenspitze. Vom Aufsteiger war dies nicht unbedingt zu erwarten, aber Moosinnings Zweite hat es vergangene Saison vorgemacht. Neben drei Langzeitverletzten fehlen beim FCM noch Urlauber Marco Bertsch und Marco Esposito, der sich gegen Altenerding (siehe Bericht S. 9) verletzt hat. Torschütze Sebastian Michalak „ist bereits kränkelnd in die Partie gegangen“, berichtet Spielertrainer Manuel Gröber. Die Youngster Fehmi Bagci und Benedikt Rösl aus dem Kader der Ersten haben ausgeholfen. „Auch diesmal werden wir rotieren müssen.“ Zum Terminplan stellte Gröber fest, „dass unsere Gegner anschließend immer spielfrei haben“. Tipp: 1:2

„Jetzt muss einfach ein Dreier her.“

FC Finsing – SV Eichenried (19 Uhr): „Unsere Woche“: Darauf hatte FCF-Coach Thomas Bonnet vor der Partie in Allershausen spekuliert. Und es „sah auch gut aus mit der 3:0-Führung bis kurz vor der Pause“. Bonnet kann es sich nicht verkneifen: „Zwei Spiele innerhalb 48 Stunden, da wird in der Bundesliga gejammert.“ Er gibt zu, dass es personell ab Samstag schlechter ausgesehen hätte, weil einige den Brückentag für einen Urlaub nutzen. Patrick Forchhammer ist wieder im Kader, „und jetzt muss einfach ein Dreier her“, so Bonnet. Ganz andere Sorgen hat Eichenrieds neuer Spielertrainer David Müller. Jetzt fiel gegen Walpertskirchen auch noch Torhüter Taygun Yildiz verletzt aus. „Der wird noch einige Zeit ausfallen“, so Müller. Tobias Dobry habe für heute berufsbedingt absagen müssen. Der 33-jährige Müller, Nachwuchsspieler bei Schalke 04 und zuletzt zehn Spielzeiten beim FC Aschheim, weiß: „Wir können nicht immer mit Spielern aus der Zweiten auffüllen, aber es kommen ab nächster Woche auch Stammkräfte zurück“. Tipp: 4:1 (Helmut Findelsberger)