„Bombastischer Start“ für Vötting - Acht-Tore-Spektakel in Moosburg - Eitting gewinnt

Streckt sich vergeblich: Kranzbergs Torhüter Christoph Nieder kann den Einschlag nach einer direkt aufs Tor gezogenen Ecke nicht verhindern. Es war das zwischenzeitliche 1:0 für die Gäste aus Allershausen. Foto: michalek © michalek

Während Aufsteiger Vötting nach dem Sieg gegen Moosinning II von der Tabellenspitze grüßt, gewinnt Eitting in Palzing und Allershausen in Kranzberg.

Landkreis – Viel geboten bekamen die Zuschauer fürs Eintrittsgeld beim 4:4 im Landkreisduell zwischen dem FC Moosburg und dem FCA Unterbruck. Währenddessen schoss sich Vötting mit einem 1:0 gegen Moosinning II an die Tabellenspitze.

„Wenn Unterbruck spielt, gibt’s immer Spektakel.“

FC Moosburg – FCA Unterbruck 4:4 (1:2). „Wenn Unterbruck spielt, gibt’s immer Spektakel“, flachste Unterbrucks Trainer Alfons Deutinger im Nachhinein. Unmittelbar Nach dem Landkreisduell war den Gästen jedoch nicht nach Scherzen zumute: „Das war ein Spiel der Marke: musst du gewinnen“, ärgerte sich der Spielertrainer. Denn: Dreimal lagen die Ampertaler in Führung, am Ende glichen die Dreirosenstädter aber stets aus, am Ende sogar ein 2:4 und in letzter Minute. Dreimal hatte Goalgetter Andreas Hohlenburger den FCA in Führung geschossen (13./37./59., FE), eine Viertelstunde vor Schluss traf Matthias Hayer nach einer Flanke von Roland Lintner zum zwischenzeitlichen 4:2. Maximilian Denteler (21.), Thomas Vogl (57.) und Mihai Raducanu (87.) antworteten jedoch zunächst für den Aufsteiger.

4:4-Remis statt 5:3-Sieg für Unterbruck

Kurios wurde es dann in der letzten Spielminute: Unterbruck hatte durch Matthis Hayer eigentlich zum 5:3 getroffen und im gegnerischen Strafraum bereits zur obligatorischen Jubeltraube angesetzt, als Schiedsrichter Hartmut Lederer auf Abseits entschied. Und jetzt ging’s schnell, zu schnell für den FCA: Moosburg nutzte die Ahnungslosigkeit der Brucker aus, führte den Freistoß schnell aus und konterte in dreifacher Überzahl zum 4:4 durch Matthias Holzinger. „Da hätte ich mir vom Schiedsrichter schon gewünscht, dass er das zurückpfeift“, erklärte Deutinger, der dem FCM keinen Vorwurf machen wollte.

Moosburgs Spartenchef Philipp Reiter hätte gerne den ersten Heimdreier seiner Elf gesehen, vor allem, weil vier eigene Treffer zu Hause eigentlich reichen müssten. „Dass wir am Ende aber noch das Remis holen, zeugt von der tollen Moral der Mannschaft.“

Vötting nach 1:0-Sieg gegen Moosinning II Tabellenführer

SV Vötting - FC Moosinning II 1:0 (1:0). Auf einer Welle des Erfolgs surfen aktuell die Aufsteiger vom Kiesweiher, die beim Top-Team FC Moosinning II nun den dritten Sieg im vierten Spiel feierten. Die Vöttinger gingen bereits nach fünf Minuten in Führung: Nach einem blitzsauberen Angriff, an dessen Ende eine Flanke von rechts in den 16er segelte, stieg Michael Kronthaler am höchsten und nickte die Kugel ein. Und diese frühe Führung galt es nun zu verteidigen.

„Das ist ein bombastischer Start für uns, das hätte wir so nicht gedacht.“

Die Hausherren bissen sich in den folgenden 85 Minuten die Zähne am SVV aus. Denn die Elf von Maximilian Peschek stellte es klug an und agierte mit zwei eng gestaffelten Viererketten. Zwei Überzahlsituationen halfen dem FCM II ebenfalls nicht. Erst hatte sich Tobias Hebel für zehn Minuten verabschiedet (16.), ab Ende des ersten Durchgangs waren die Gäste dann sogar regulär ein Mann mehr, nachdem Jakob Herrmann nach wiederholtem Foul Gelb-Rot sah (39.). Zuvor hatten die Moosinninger Glück, dass Daniel Busch per Elfmeter an FCM-Keeper Pfanzelt gescheitert war. In Durchgang zwei kam Vötting quasi nicht über die Mittellinie, die Heimelf ließ allerdings beste Chancen liegen. „Das ist ein bombastischer Start für uns, das hätte wir so nicht gedacht, nehmen aber gern mit“, sagte Vöttings Spartenchef Jannis Göft-Michaelis.

Drei Tore in den letzten zehn Minuten: Allershausen gewinnt in Kranzberg

SV Kranzberg – TSV Allershausen 2:3 (1:1). Groß war die Freude am Sonntagnachmittag in Allershausen. Mit dem letzten Aufgebot waren die TSVler (unter anderem Stand Ex-Spieler Sebastian Kny im Tor) nach Kranzberg gereicht. Am Ende „gab’s das glücklichere Ende für uns“, schnaufte Spartenchef Philipp Jordan durch. Dario Turkman hatte die Gäste zunächst per direkter Ecke in Führung geschossen (21.), doch Jasko Hamzagic glich nach einem Allershausener Abwehrfehler konsequent aus (38.). In der Schlussphase gingen dann wieder die Gäste in Führung: Nach einem Foul an Ex-Kranzberg-Akteur Thomas Ostermaier traf Paolo Just vom Punkt (81.). Vorbei war die Partie da jedoch noch nicht, Kranzberg egalisierte nur eine Minute später. Nach einem Abspielfehler von Kny nahm Thomas Edlböck dankend an und vollstreckte (82.). Doch dann kam erneut Turkman und wuchtete einen direkten Freistoß aus 20 Metern in die Maschen (86.). „Ein Unentschieden wäre heute gerecht gewesen, das war ein offener Schlagabtausch“, sagte der enttäuschte SVK-Sprecher Stefan Schikowski.

Eitting feiert ersten Saisonsieg gegen Palzing

SVA Palzing – FC Eitting 1:2 (0:1). Auch in Palzing ist die Enttäuschung nach der zweite Niederlage in Folge riesig. „Das war eine absolut unnötige Niederlage. Am Ende brauchen wir aber keinen Schuldigen suchen, da müssen wir selbst raus“, sagte Trainer Gianluca Dello Buono. Denn: Eitting nutzte die Palzinger Patzer eiskalt aus, etwa in der Anfangsphase, als die Defensive einen Ball nicht vernünftig klärte und Felix Zehetmaier locker abschließen konnte (8.). Und auch nach dem Seitentausch leistete sich die SVA-Defensive erneut einen Fehler, dieses Mal war Alfred Neudecker der Nutznießer (54.). Immerhin konnte der SVA verkürzen: Fabian Radlmaier drosch das Leder aus 20 Metern ins Netz (66.). Besonders ärgerlich: In der Schlussphase spielte Eitting nach zwei Zeitstrafen in doppelter Unterzahl. „Doch das wussten wir nicht auszunutzen“, so Dello Buono. (Matthias Spanrad)