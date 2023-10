SV Vötting überwintert am Tabellenende – Unterbruck schafft versöhnlichen Hinrunden-Abschluss

Der Treffer von Kathrin Danner reichte nicht: Vötting verlor deutlich gegen die SpVgg Wolfsbuch/Zell. © Eltschig Andreas eltschigs_buidl

Während der SV Vötting in der Kreisliga weiter auf den ersten Dreier wartet, geht der FCA Unterbruck gegen Rohrbach zum vierten Mal als Sieger vom Platz.

Vötting/Unterbruck – Ein versöhnlicher Abschluss der Hinrunde gelang den Fußballerinnen aus Unterbruck. Durch den 4:1 (3:1)-Erfolg spielen die Ampertalerinnen weiterhin oben mit. Derweil muss der Aufsteiger aus Vötting durch die Heimspiel-Klatsche auf dem letzten Tabellenplatz überwintern.

SV Vötting kassiert Klatsche gegen Wolfsbuch/Zell

SV Vötting – SpVgg Wolfsbuch/Zell 1:5 (0:4). In der ersten Hälfte war das Team von SVV-Trainer Peter Weinberger einfach zu weit weg von den Gegnerinnen. Die Gäste nutzten diese Schwäche direkt aus und lagen nach Treffern per Fernschuss, durch Standards und auch aus dem Spiel heraus schon vor der Pause mit 4:0 (7./15./33./45.) in Front. In der zweiten Hälfte wollten die Kiesweiher-Kickerinnen noch einmal alles geben, kassierten aber in der 75. Spielminute das 0:5. Erst kurz darauf wurde das mutigere Offensivspiel der Gastgeberinnen belohnt. Per Foulelfmeter erzielte Kathrin Danner den Ehrentreffer zum 1:5-Endstand (80.). „Wir haben zumindest die zweite Halbzeit unentschieden gespielt“, sagt Weinberger. Der Coach hofft auf einige Rückkehrerinnen im Frühjahr.

FCA Unterbruck holt vierten Saisonsieg gegen Rohrbach

FCA Unterbruck – TSV Rohrbach 4:1 (3:1). Beim Heimspiel „nicht wiederzuerkennen“ waren die FCA-Fußballerinnen laut Trainer Norbert Mößmer. Bereits in Halbzeit eins spielte sich seine Elf in der gegnerischen Hälfte fest. Und nach einem Zuspiel von Theresa Wildgruber auf Schwester Sophia verwandelte diese bereits in der vierten Spielminute zum 1:0. Doch im Anschluss verließ den FCA das Glück, und nach einem abgefälschten Schuss stand es 1:1 (28.). Mit „ordentlich Wut im Bauch“ knallte Lena Zaindl dann den Ball zum 2:1 in die Maschen (38.), bevor die Torjägerin noch vor der Pause auf 3:1 erhöhen konnte (42.).

Auch nach dem Wiederanpfiff bescherten die Ampertalerinnen ihrer Keeperin Nadine Esterl einen ruhigen Tag. Der letzte Treffer vor der Winterpause gelang dann abermals Zaindl, die nach einem Sololauf zum 4:1 einnetzte (68.). „Das ist unser Anspruch und unser wahres Gesicht. Wenn wir so spielen, gibt’s absolut nichts zu meckern“, erklärt Mößmer. Zwar stehe seine Mannschaft noch nicht dort, wo man sein möchte. „Aber wir haben einen versöhnlichen Abschluss gefunden.“ (Franziska Kugler)