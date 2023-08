„Rückschläge gehören dazu“ - SE Freising will gegen Waldeck-Obermenzing wieder dreifach Punkten

Sechs Punkte aus drei Spielen: Freising will gegen Aufsteiger Waldeck-Obermenzing den dritten Saisonssieg. © Stefan Schmiedel

Absteiger gegen Aufsteiger: Trainer Alexander Schmidbauer warnt sein Team SE Freising vor dem kommenden Gegner SV Waldeck-Obermenzing.

Freising – Wenn da vor gut einer Woche nicht diese verflixte 78. Minute gewesen wäre: Dummer Abspielfehler, dummes Foul und dann auch noch der ins Tor abgefälschte Freistoß. Ein bisschen dürfte sich der SE Freising schon geärgert haben, dass man nach den beiden Siegen in den ersten Saisonspielen im Premierenderby gegen die SpVgg Kammerberg leer ausging.

Zwei Siege und eine Niederlage zum Saisonstart

„Wenn man unsere Ziel hat“, beschwichtigt Trainer Alexander Schmidbauer aber, „dann gehören Rückschläge mit dazu“. Eine ruhige Saison wollen die Gelb-Schwarzen heuer spielen – neuer Trainer, viele neue, junge Spieler, ein Feuerwerk erwarten die Lerchenfelder vor allem von sich selbst nicht. Weil die Ansätze aber stimmen – das hat man auch gegen Kammerberg gesehen – soll’s nun entspannt weitergehen mit dem nachgeholten Auswärtsspiel des 4. Spieltages beim SV Waldeck-Obermenzing (19.30 Uhr).

„Wieder eine Mannschaft, die wir nicht kennen.“

Auf Wunsch der Freisinger wurde die Partie verlegt, weswegen beide Mannschaften nun ausgeruht in die Begegnung gehen können. Und das Match gegen die Münchner wird eines dieser vielen heuer werden: „Wieder eine Mannschaft, die wir nicht kennen“, blickt der SEF-Coach auf den Kontrahenten. Der sicherte sich erst über die Aufstiegsrelegation (gegen Allershausen-Bezwinger Sandersdorf) einen Platz in der Bezirksliga. „An Sulzemoos sieht man aber, zu was die Aufsteiger im Stande sind“, warnt Schmidbauer davor, den Neuling, der mit einem Remis und einer Niederlage in die Saison gestartet ist, auf die leichte Schulter zu nehmen. Der Trainer der Domstädter will von seinen Mannen sehen, dass die wieder das eigene Spiel durchbringen und für Torgefahr sorgen. Das haben sie in der noch jungen Spielzeit meistens gut hinbekommen. „Wir wollen einfach wieder unsere Stärken ausspielen.“ Dazu zählt der Coach unter anderem das Umschaltspiel, das gegen Kammerberg jedoch phasenweise gehörig auf der Strecke geblieben war. Zu behäbig gingen es die Gelb-Schwarzen hier phasenweise an. „Dass wir ein Tor schießen können, das wissen wir.“

Schmidbauer kann gegen den SV aus dem Vollen schöpfen

Personell hat Freisings neuer Coach wieder die Qual der Wahl, welche elf Männer er gegen Waldeck-Obermenzing ins Rennen schickt. Stürmer Julian Kristo ist zurück aus dem Urlaub und dürfte nach seinem feinen Solo-Tor gegen Eching in die Startelf drängen – vor allem auch, weil Kammerberg-Vertreter Gabriel Olley angeschlagen ist. Doch auch Youngster Edward Johnson könnte erstmals von Beginn an eine Chance bekommen. (Matthias Spanrad)