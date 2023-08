Sztaf macht den Unterschied: Der TSV Buchbach bejubelt im Derby den ersten Saisonsieg

Ich war’s: Tobi Sztaf (M.) setzt nach dem Tor zum 1:0 zum Jubeln an. Rechts der Burghausener Alex Spitzer, links Viktor Miftaraj und vorne Sammy Ammari. Foto: Michael Buchholz © Michael Buchholz

Freude pur beim TSV Buchbach! Nach vier Niederlagen und einem Remis zum Start in die Regionalliga Bayern gibt es gegen Wacker Burghausen endlich die ersten drei Punkte.

Buchbach – Im sechsten Anlauf ist dem TSV Buchbach in der Regionalliga Bayern endlich der erste Saisonsieg gelungen. Ausgerechnet im Derby gegen den SV Wacker Burghausen ist bei der Elf von Trainer Alex Käs am Freitagabend der Knoten aufgegangen. Den Treffer zum 1:0 erzielte Tobias Sztaf kurz vor der Halbzeit.

Chancen auf beiden Seiten

Beide Mannschaften brauchten keine lange Anlaufzeit und sorgten gleich für viel Unterhaltungswert. Die erste Möglichkeit gehörte den Gästen, als sich Thomas Winklbauer davonstahl, Moritz Sommerauer seine Hereingabe aber am langen Pfosten vorbei setzte. Auf der anderen Seite fehlte es Sztaf nach Flanke von Bene Orth deutlich an Zielwasser (8.), ehe Buchbachs Keeper Felix Junghan einen Kopfball von Alex Spitzer entschärfte (13.) und Burghausens Torhüter Markus Schöller bei einem Schuss von Sztaf zur Stelle war (16.).

Drei Minuten später war es erneut Sztaf, der nach Vorarbeit von Tobi Heiland für Gefahr sorgte, ehe Felix Bachschmid nach starker Vorarbeit von Winklbauer die Kugel in bester Position knapp verpasste (20.). In der 22. Minute dann gewaltiges Glück für Buchbach, als Bachschmid nach einer Ecke an die Latte köpfte und Jasper Maljojoki den Abpraller ebenfalls an die Querstange setzte.

Sztaf mit dem goldenen Treffer für den TSV Buchbach

Wacker war nun etwas mehr am Drücker und hatte nach einem weiten Abschlag von Schöller die nächste dicken Gelegenheit: Edin Hyseni fischte sich gegen drei Buchbacher die Kugel, scheiterte aber zwei Mal aus kurzer Distanz an Junghan, ehe Tobi Steer im Gegenzug ein Solo über den halben Platz hinlegte, dann aber viel zu schwach abschloss (41.).

Drei Minuten später durften dann aber die Rot-Weißen jubeln: Philipp Walter köpfte einen Freistoß von Steer platziert auf den Kasten von Schöller, der nur abklatschen konnte. Den Abpraller versenkte Sztaf aus wenigen Metern – ein Treffer zum strategisch besten Zeitpunkt.

Pfosten verhindert den zweiten Buchbach-Treffer

Nach dem Seitenwechsel stemmte sich Burghausen gegen die Niederlage, machte Druck, konnte aber nicht für die ganz große Gefahr sorgen. Umgekehrt konnten auch die Buchbacher, die Räume nicht recht nutzen. Die Partie wogte weite munter hin und her, aber weitere Treffer wollten trotz eines Pfostentreffers von Orth (90. + 1) nicht mehr fallen. (Michael Buchholz)