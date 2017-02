Teil II der Vorort-Umfrage: Lahms Rücktritt - Das sagen die Amateur-Größen

Philipp Lahms Rücktritt sorgte am vergangenen Dienstag für mächtig Aufsehen. Den von den Bayern angebotenen Sportdirektor posten übernimmt er nicht. Wir haben uns mit den Amateur.Fußballern und sie gefragt, was sie davon halten.

Im zweiten Teil unserer großen Lahm-Umfrage äußern sich Petrovic, de Prato und Co. zu Lahms Entscheidung, den Posten des Sportdirektors nicht zu übernehmen.

Was sagst du dazu, dass er nicht wie erwartet, Sportdirektor wird?

Nils Haack (SpVgg Landshut - Sportlicher Leiter):

(Foto: Fussball Vorort)

Dass er auch nicht gleich den Job als Sport-Direktor antritt, zeugt von seiner hohen Intelligenz. Mal eben eine Karriere beenden und sofort einen anderen Posten einzunehmen, ist sehr schwierig. Auch da wird er sich seine Gedanken gemacht und die richtige Entscheidung getroffen haben. Alles mal erst einmal aus der Ferne beobachten ist sicherlich die richtige Lösung.

Aleksandro Petrovic (TSV Buchbach - Mittelfeldregisseur):

(Foto: Leifer)

Ich verstehe es durchaus. Nach so einer langen, aktiven und erfolgreichen Karriere will man etwas Abstand von allem gewinnen. Allerdings kann man sich dabei auch verpokern. Wer weiß, ob der FC Bayern ein zweites Mal anklopft.

Marco Stier (BCF Wolfratshausen - Trainer):

(Foto: Lippert)

Auch das finde ich die richtige Entscheidung, weil man als Sportchef bei den Bayern eine enorme Verantwortung hat und 24 Stunden am Tag verfügbar sein muss. Die Auszeit ist genau das richtige, um für seine Familie da zu sein und wieder den Tank voll zu machen!

Franco Simon (Ehemals SV Waldperlach - Trainer):

(Foto: Leifer)

Ich denke, dass es der falsche Zeitpunkt wäre, wenn er es gleich nach seiner Karriere machen würde. Die Türen werden für ihn beim FCB sicherlich auch in den kommenden Jahren offen stehen und dann wird man sehen, in welcher Position Philipp Lahm zum FCB zurückkehren wird.

Heiko Baumgärtner (SV Heimstetten - Trainer):

(Foto: Leifer)

Was nicht ist, kann ja noch werden. Nachdem er ein bisschen Zeit mit seiner Familie verbracht hat, wird er in einer ähnlichen Position zu den Bayern zurückkehren.

Florian de Prato (VfR Garching - Mittelfeldstratege):

(Foto: Michalek)

Naja, es wird schon seine Gründe haben, wieso er das Amt nicht antreten will. Ich denke, er hat das mit der Familie besprochen und möchte sich etwas zurückziehen. Für Bayern München wäre es eine ideale Lösung gewesen, aber ich kann es nachvollziehen. Es handelt sich hierbei auch um einen Vollzeitjob und Lahm hat nie den Eindruck gemacht, als wolle er ständig in der Öffentlichkeit stehen. Es ist logisch, dass er sich in Ruhe um seine Selbstständigkeit kümmern kann.

Lukas Riglewski (SV Heimstetten - Mittelfeld-Ass):

(Foto: Leifer)

Man wird Lahm aus sportlicher Sicht, nicht eins zu eins ersetzten können. Ich sehe immer noch nicht wirklich einen besseren Rechtsverteidiger. Dass hat man auch in der Nationalmannschaft nach seinem Rücktritt gesehen.

Kadir Alkan (SV Türkgücü-Ataspor München - Teammanager):

(Foto: Fussball Vorort)

Das wichtigste ist, dass er für sich erkennen muss, ob er die Motivation und die Leidenschaft verspürt diese anspruchsvolle Aufgabe bei Bayern zu meistern. Diese Herausforderung gleich nach der Karriere hat ihn anscheinend nicht gereizt.

Sebastian Kneißl (Trainer und Ex-Chelsea-Profi - SV Heimstetten):

(Foto: Fussball Vorort)

Auch diese Entscheidung finde ich gut. Ich denke, dass er Abstand gewinnen und sich gewissenhaft auf die nächste Rolle vorbereiten möchte. Nach all dieser Zeit wäre es verständlich, wenn er sich "kalibrieren" möchte.

Quelle: fussball-vorort.de