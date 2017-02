Thai-Legionär Sieghart schließt sich Hauptstadt-Club an

SpVgg Unterhaching - Erst vergangenen Sommer begann Alexander Sieghart sein Abenteuer bei Buriram United, jetzt setzt er seine Karriere woanders fort. Der 22-Jährige wechselt als frisch gebackener Mekong-Cup-Gewinner in die thailändische Hauptstadt.

Erst zwölf Spiele absolvierte Alex Sieghart bisher für seinen ersten thailändischen Club Buriram United, jetzt wechselt er in die Hauptstadt. Der 22-jährige Offensivspieler schließt sich dem Vorjahres-Zweiten Bangkok United an. Dort trifft der ehemalige Unterhachinger auf Arminia Bielefeld-Legende Ernst Middendorp, der die Mannschaft seit Dezember als technischer Direktor leitet. Trainiert wird die Mannschaft von Alecandré Pölking. Der 40-Jährige Deutsch-Brasilianer war unter anderem für Arminia Bielefeld II und den SV Darmstadt 98 im Einsatz, ehe er 2008 seine Schuhe bei Olympiakos Nikosia an den Nagel hängte.

"Es gibt viele Spieler, die zur Hälfte Thai sind und größtenteils aus anderen Ländern kommen. Das ist ein Vorteil für mich, da ich mich besser mit Ihnen verständigen kann. Dass der Trainer auch zur Hälfte deutsch ist kommt mir natürlich zu Gute. Es war eine leichte Entscheidung", sagte Sieghart gegenüber der Facebook-Seite von Bangkok United zu seinem Wechsel. Er sei ein junger Spieler, der den Club voll und ganz unterstützt und alles geben wird, um den Erfolg des letzten Jahres zu wiederholen.

Zuletzt war der Hauptstadt-Club des thailändischen Königreichs in der zweiten Runde der Qualifikation zur AFC Champions League gescheitert. Sieghart startet kommendes Wochenende mit dem ersten Spiel gegen Navy FC in die neue Saison.

Text: Philipp Burde

Quelle: fussball-vorort.de