Thoss: „Der letzte Garchinger“ wagt Neustart beim SC Grüne Heide – VfR-Abschied nur auf Zeit?

Von: Sarah Georgi

Christoph Thoss verlässt den VfR Garching im Winter. © FuPa/Sven Leifer

Es war ein emotionaler Abschied – für den VfR Garching und natürlich für Christoph Thoss. Der 22-Jährige wechselt zum SC Grüne Heide Ismaning.

Garching – Christoph Thoss spielte seit früher Kindheit beim VfR Garching. Zwischenzeitlich gab es in der Jugend ein vierjähriges Gastspiel in Freising, doch danach kehrte er wieder zum VfR zurück. Nach seiner Rückkehr in 2018 war er zweimal Top-Torjäger in der U19-Kreisklasse und spielte sich in Garchings erste Mannschaft. Dort war er in der darauffolgenden Saison 2021/22 Stammspieler der Bayernliga-Elf. Mit der Zeit machten ihm Verletzungen zu schaffen, die ihm die Freude am Fußball nahmen.

„Ich habe in den letzten drei Jahren wenig Fußball gespielt, ständig mit Verletzungen zu tun gehabt und einfach keinen Spaß mehr daran gehabt, ins Training zu fahren.“, so der gebürtige Garchinger. Es reifte bei ihm der Gedanke, dem Fußball ganz den Rücken zuzukehren und sich auf andere Dinge zu konzentrieren. Doch Thoss entschied sich dagegen, denn Fußball ist seine Leidenschaft. Nun wechselt er in die Bezirksliga, um wieder den Spaß am Fußball zu finden.

Nur ein Abschied auf Zeit? – Eine baldige Rückkehr bleibt offen

Mit dem Abgang von Thoss verliert der VfR Garching seinen letzten gebürtigen Garchinger im Kader. Sowohl die Entscheidung, zukünftig erstmal nicht mehr im Garching-Trikot aufzulaufen, als auch zu wissen, dass nun kein echter Garchinger mehr im Kader des VfR ist, fiel ihm nicht leicht. Dennoch zeigt sich der 22-Jährige selbstbewusst: „Es muss ja nicht sein, dass ich dort spiele, nur um der letzte gebürtige Garchinger im Kader zu sein. Wenn ich selber keinen Spaß mehr daran habe, muss ich auf mich schauen.“, so Thoss. Und vielleicht ist es ja nur ein Abschied auf Zeit.

In der Rückrunde will sich Thoss nun erst einmal darauf konzentrieren, verletzungsfrei zu bleiben. Er betont aber: „Wenn ich im Sommer sage, ich will wieder in der Bayernliga spielen, weil ich ein halbes Jahr am Stück gespielt habe, dann ist die Wahrscheinlichkeit schon groß, dass ich zum VfR Garching zurückkehre. Wenn es aber nicht der Fall ist, dann ist es nicht so.“ Dies ist auch zwischen den Vereinen so vereinbart.

In der Rückrunde will Thoss wieder an alte Zeiten anknüpfen

Thoss möchte beim SC Grüne Heide Ismaning mit seinen Mannschaftskollegen so früh wie möglich den Klassenerhalt in der Bezirksliga unter Dach und Fach bringen. Die Mannschaft steht aktuell auf dem 14. Tabellenplatz der Bezirksliga Nord, fünf Punkte fehlen bis zum Nichtabstiegsplatz. Nach unten hat der SC immerhin zehn Punkte Luft auf den direkten Abstiegsplatz.

Viele der neuen Mitspieler kennt er schon durch Freundeskreise und durch das Zuschauen bei den Spielen seines Bruders Florian. Unterstützt wird er vor Ort auch von seiner Familie. Oberste Priorität für ihn: „Wieder viel Spaß am Fußball haben, fit bleiben und sportlich erfolgreich sein.“ Zudem hat er für die Rückrunde konkrete Ziele bei seinem neuen Verein: „Viel Spielzeit, viele Tore oder Assists und natürlich der Nichtabstieg!“ (Sarah Georgi)