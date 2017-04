Torjäger Lappe verdirbt VfR Garching den Abend

VfR Garching - Die Leistung stimmte, das Ergebnis nicht. Die Regionalliga-Fußballer des VfR Garching verloren trotz einer starken Leistung am Freitag 1:2 (0:1) beim FC Bayern†II.

Nach einem Punkt aus drei Spielen hatte der VfR am Freitagabend nichts zu verlieren, aber auch viel zu gewinnen. Die Sensation sollte erwartungsgemäß über eine stabile Defensive erreicht werden und so kam es dann auch. Bayern hatte den Ball, aber die Garchinger standen hinten sicher und ließen nichts zu. In der Anfangsphase hatte der VfR seinerseits mit zwei Strafraumszenen die etwas gefährlicheren Torannäherungen. Klar war aber auch, dass die Bayern mit ihrer individuellen Klasse aus dem Nichts zuschlagen können. Das war dann auch das Führungstor des Heimteams, das Milos Pantovic schoss (37.). Der Bayernspieler zog vom Flügel nach innen und gab einen Schuss von der Strafraumgrenze ins lange Eck ab, bei dem Torwart Daniel Maus keine Abwehrchance hatte. „Das war die einzige Torchance der Bayern“, ärgerte sich zur Pause der Garchinger Fußballchef Franz Hölzl. Wenige Sekunden vor der Halbzeit hatten die Garchinger dann ihren ersten großen Moment. Mario Staudigl war 25 Meter vor dem Tor am Ball und sah aber nicht, dass der Torwart an der Strafraumgrenze stand. Der Flügelspieler verpasste so den nicht allzu schweren Schuss in das leere Tor, als er denn von drei Verteidigern gestellt wurde. Was die Bayern können, können die Garchinger aber auch. Der Ausgleichstreffer in der 53. Minute war vergleichbar mit dem ersten Treffer. Diesmal hatte Daniel Suck abgezogen und auch gegen diesen Schuss war kein Kraut gewachsen. Diesen Teilerfolg hatte sich der VfR mit einem sehr couragierten und disziplinierten Auftritt verdient. Die kriselnden Bayern schalteten aber einen Gang nach oben, um dem neuen Trainer Danny Schwarz einen guten Einstand zu bereiten. Das Heimteam steigerte den Druck auf die Garchinger Abwehr, hatte aber nicht wirklich zwingende Torszenen. Das 2:1 fiel dann wieder aus heiterem Himmel mit einer Einzelaktion durch einen alten Bekannten im Landkreis. Der ehemalige Unterföhringer Karl-Heinz Lappe, der beim FC Ingolstadt zum Fußballprofi wurde, machte mit einer ganz starken Einzelaktion den Unterschied. Die VfR-Abwehr musste sich vorwerfen lassen, den Regionalliga-Topstürmer kurz vor dem Tor zu viel Platz gelassen zu haben. So brachte sich Garching um einen eigentlich verdienten Punkt.FC Bayern†II – VfR Garching 2:1 (1:0). VfR: Maus – Kelmendi (49. Salassidis), Mayer, F. de Prato (76. Müller), Göpfert, Suck – Staudigl, Ball, D. Niebauer, M. Niebauer – Hauck (68. Eisgruber). Tore: 1:0 Pantovic (37.), 1:1 Suck (53.), 2:1 Lappe (76.). Schiedsrichter: Markus Huber (Wurmannsquick) – Zuschauer: 500.Text: Nico Bauer

Quelle: fussball-vorort.de