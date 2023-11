Toto-Pokal wird zur Posse: Auch in Rosenheim kann Türkgücü nicht spielen

Von: Robert M. Frank

Drucken Teilen

Türkgücüs Viertelfinalspiel im Toto-Pokal soll nun im Februar stattfinden. © IMAGO/Michael Sigl

Im Toto-Pokal-Viertelfinale trifft Türkgücü München auf den FC Ingolstadt. Das für Samstag in Rosenheim geplante Aufeinandertreffen wurde abgesagt.

München – Für die beiden Münchner Regionalligisten rollte der Ball am vergangenen Wochenende zwar nicht, da beide Ligaspiele verlegt wurden. Allerdings sorgte insbesondere Türkgücü München für eine besondere Posse im Rahmen des Viertelfinales des bayerischen Toto-Pokals gegen den FC Ingolstadt. Nach dem vorgezogenen Ligaspiel am Mittwoch im Grünwalder Stadion, das wegen Regens ausfiel, hätte das Pokalspiel gegen den Drittligisten um den ehemaligen Trainer des TSV 1860 München Michael Köllner kurioserweise in Rosenheim stattfinden sollen (wir berichteten).

Daraus wurde freilich doch nichts. Der Dauerregen hatte auch im Stadion des TSV 1860 Rosenheim für widrige Platzverhältnisse gesorgt, sodass die auf Samstagnachmittag geplante Partie kurzerhand abgesagt werden musste. Mit diesem Spielausfall nahm das große Chaos dann erst so richtig seinen Lauf. Nachdem der Verband laut Angaben von Türkgücü auf einen zeitnahen Ersatztermin noch vor der Winterpause gedrängt habe, gerieten die Münchner bei der Suche nach einem Ersatzstandort unter Zeitdruck

„Ob das im Sinne des Erfinders ist, weiß ich nicht“, sagte ein zerknirschter Türkgücü-Präsident Taskin Akkay. Dabei fragte der Tabellendritte der Regionalliga laut Akkay nochmals in Ingolstadt an, ob das Heimrecht nicht doch getauscht und auf dem Trainingsgelände der „Schanzer“ gespielt werden könne. Einer solchen Überlegung hatte der FC aufgrund von Rasensanierungen bereits vor der Ansetzung in Rosenheim eine Absage erteilt.

Duell zwischen Türkgücü München und Ingolstadt auf Februar verschoben

Aus dem am Sonntagnachmittag angedachten Spiel in Ingolstadt wurde dann auch nichts, erst im Februar sollen nun beide Teams aufeinandertreffen. Die Mannschaft von Trainer Alper Kayabunar muss derweil mit einem Testspiel auf der heimischen Bezirkssportanlage an der Heinrich-Wieland-Straße am heutigen Montag gegen eine Auswahl eines bekannten Influencers Vorlieb nehmen.

Weitaus weniger spektakulär lief eine erneute Spielverlegung des FC Bayern II ab. Das Heimspiel gegen die SpVgg Bayreuth wurde vom Freitag, 24. November auf Sonntag, 26. November (14 Uhr) vertagt. Dadurch ergibt sich für die Mannschaft von Holger Seitz ein dicht gestaffelter Advents-Spielplan. Anfang Dezember muss der Tabellenzehnte nach Abschluss des Regionalliga-Jahres 2023 nun gleich jede Menge Stehvermögen beweisen. Innerhalb von nur acht Tagen müssen die kleinen Bayern drei Spiele absolvieren, bevor die Winterpause ruft. (Robert M. Frank)