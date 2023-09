„Punkte sammeln wie das Eichhörnchen“ - Träumt der FC Sportfreunde Schwaig schon vom Aufstieg?

Von: Selina Leitl

Blick nach oben: Spielertrainer Ben Held befindet sich mit dem FC Schwaig aktuell auf dem zweiten Tabellenplatz in der Landesliga Südost. © Stefan Schmiedel

Spielertrainer Ben Held spielt mit dem FC Sportfreunde Schwaig nach sechs Siegen, zwei Remis und einer Niederlage in der Landesliga Südost oben mit.

Schwaig - Schwaig startet stark! Der 3:1-Erfolg am vergangenen Freitag gegen den Tabellenführer TSV Grünwald ist die bisherige Krönung des furiosen Saisonauftakts des FC Sportfreunde Schwaig. Mit 20 Zählern aus neun Partien hat das Team von Spielertrainer Ben Held als Zweiter nur zwei Punkte Rückstand auf Grünwald.

Ehret freut sich über „beruhigenden Saisonstart“ des Landesligisten

Anlass genug, um sich mit dem Thema Aufstieg zu beschäftigen, oder? „Es kommen jetzt noch genug Spiele. Ob man da dann schon über den Aufstieg sprechen kann, weiß ich nicht. Es ist einfach sehr, sehr beruhigend, dass man einen guten bis sehr guten Start hatte“, bremst Verteidiger Nils Ehret, der Mitte August als Ersatz für den schwer verletzten Daniel Fichtlscherer verpflichtet wurde.

„Wir haben das Potenzial unter die ersten fünf zu kommen.“

Auch der Coach schaut erstmal von Spiel zu Spiel. „Das Ziel von mir ist: Punkte sammeln wie das Eichhörnchen. Wir haben letztes Jahr mit 17 Zählern aus 17 Spielen eine sehr, sehr schlechte Hinrunde gespielt. Da sind wir jetzt Gott sei Dank drüber und knüpfen definitiv an die Rückrunde an, wo wir Erster geworden sind. Unser Ziel ist es, eine sorgenfreie Saison zu haben. Ich glaube, wir haben das Potenzial unter die ersten fünf zu kommen“, sagt Held.

Träumen ist dann erst ab dem Jahresende erlaubt. „Nach der Hinrunde oder zur Winterpause kann man sich hinsetzen und schauen, wie wir dastehen. Dann kann man sich auch mit anderen Themen beschäftigen“, meint der seit 2019 für Schwaig auflaufende Held.

Schwaigs Torgaranten Sommer und Ascher

Der FC Schwaig kann dennoch zuversichtlich in die Zukunft blicken. In der Defensive bringt Neuzugang Ehret viel Erfahrung mit und sorgt für Stabilität. In der Offensive lassen es die beiden Toptorjäger Vincent Sommer und Raffael Ascher im gegnerischen Kasten klingeln. Sommer steht bei sieben, Ascher bei sechs Treffern für den FC Schwaig.

„Wenn sie mal nicht treffen, geht für die zwei und Schwaig auch nicht die Welt unter.“

„Bei Vince lief es letztes Jahr nicht ganz so von den Toren her. Aber er macht bei uns fast jedes Spiel. Da Raffi letztes Jahr Torschützenkönig geworden ist, ist klar, dass er eine Garantie für Tore ist. Vince ist der spielende Part dazu“, freut sich Held und ergänzt: „Gut, dass wir Raffi und Vince haben, weil die ihre Sache sehr, sehr gut machen. Aber wenn sie mal nicht treffen, geht für die zwei und Schwaig auch nicht die Welt unter. Man kann es auch auf andere Schultern verteilen.“ Das klappte gegen Grünwald schon mal ganz gut. Während Markus Straßer doppelt traf, gelang einem anderen Schwaiger Neuzugang der Traumeinstand - Joshua Steindorf netzte direkt in seinem ersten Spiel ein.

Gelingt am Samstag gegen Forstinning der nächste Sieg?

Am kommenden Samstag können die Schwaiger ihre bisherige Saison toppen: Mit einem Dreier beim VfB Forstinning kann man an Grünwald vorbeiziehen, sofern der Tabellenführer am Freitagabend im Topspiel gegen den FC Unterföhring patzt. Wer weiß, vielleicht befasst man sich in Schwaig dann doch etwas früher mit dem Aufstieg. (Selina Leitl)