Transfer-Kracher: Unterföhring holt Torschützenkönig

Das war ein Transferkracher erster Klasse. Fußball-Regionalligist FC Unterföhring hat mit Philipp Schmidt den Torschützenkönig der Landesliga verpflichtet.

Der 25-Jährige schoss 24 Tore in 31 Spielen und bot sich selbst dem FCU an. „Wenn du seinen Spieler bekommen kannst, musst du ihn nehmen“, sagt Trainer Thomas Seethaler.

Damit hat er nun einen zweiten starken Stürmer neben Altmeister Robert Söltl, der nach sechs Toren in vier Spielen auf Stammspieler-Kurs ist. Der spielende Co-Trainer Andreas Faber ist für die Zehn vorgesehen. In den Testspielen sammelt der Aufsteiger reichlich Selbstvertrauen. Nach den Erfolgen über Buchbach (2:1), Rain (5:2) und Holzkirchen (4:2) gab es gegen den Landesligisten SE Freising mit 4:0 den vierten Sieg. Neben dem Doppelpack von Tormaschine Söltl traf auch Maick Antonio zweimal. Der aus der eigenen Jugend in die Erste aufgestiegene Spieler absolvierte nach seiner Verletzungspause das erste Spiel im Regionalligakader und hinterließ einen guten Eindruck.

Quelle: fussball-vorort.de