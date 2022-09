„Einfach Wahnsinn!“ - Leandro Morgalla und die Löwen-Fans beeindrucken Maxi Berwein

Von: Boris Manz

Maxi Berwein (r.) und Sascha Hingerl versuchten mit vereinten Kräften Leandro Morgalla auszubremsen. © Imago Images / Sven Leifer

Maximilian Berwein von Türkgücü sprach nach der Niederlage gegen den TSV 1860 München mit uns über ein persönliches Karriere-Highlight und die Löwen.

München - Im Grünwalder Stadion fand am Mittwoch das Toto-Pokal Achtelfinale zwischen dem TSV 1860 München und Türkgücü München statt. Vor über 6.000 Zuschauern setzte sich der TSV 1860 mit 3:1 gegen den Lokalrivalen durch. Für Maximilian Berwein war es das zweite Spiel in der Startelf nach seiner Steißbeinverletzung.

Drei Tage zuvor hatte er in der Regionalliga beim 4:2-Sieg gegen den VfB Eichstätt gleich einen Doppelpack erzielt. Gegen den TSV 1860 München musste der variable Offensivspieler insbesondere läuferisch überzeugen. Vor allem im ersten Durchgang, als die Löwen Ball und Gegner laufen ließen.

Türkgücü München gegen TSV 1860: Morgalla spielt Berwein im ersten Durchgang fast schwindelig

Der 26-Jährige war dabei besonders gefordert - und zwar in der Defensive. Viele Angriffe der Blauen liefen über den rechten Flügel und Berwein hatte die undankbare Aufgabe, den Shootingstar der Löwen auszubremsen. „Sechzig hat sehr gedrückt mit Leandro Morgalla. Das haben die Löwen schon sehr gut gemacht.“ Der 17-Jährige bereitete in der ersten Halbzeit mit einer Flanke das 1:0 durch Martin Kobylanski vor.

Unzufrieden war der Flügelspieler mit dem Auftritt Türkgücüs nicht, obwohl die Löwen klar den Ton angaben und eine Überraschung nicht wirklich in der Luft lag. „Da muss einfach alles zusammen kommen, dass man da gewinnt. Und wir haben zu ungünstigen Zeitpunkten und durch ungünstige Aktionen die Tore gefangen. Eigentlich haben wir gut dagegen gehalten, aber hinten raus wird es halt immer schwieriger.“

Berwein musste in der 74. Minute auch aus belastungstechnischen Gründen ausgewechselt werden. © IMAGO/Heike Feiner

„Wenn du auf der Gegenseite bist, ist das was anderes, aber es ist einfach schön, wie viele Fans bei einem Toto-Pokal-Spiel kommen - einfach Wahnsinn!“

„Da sagt man, die schicken eine verbesserte B-Elf, aber das ist trotzdem eine Mannschaft, die in der 3. Liga mithalten kann.“ Bestes Beispiel ist für ihn Meris Skenderovic, der in der vergangenen Spielzeit noch für den 1. FC Schweinfurt auf Torejagd gegangen ist. „Die haben halt auch einfach die Qualität und einen Stürmer, der in der Regionalliga im letzten Jahr enorm viele Buden gemacht hat.“

Trotz der Niederlage war das Duell gegen den TSV 1860 für Berwein eines seiner bisherigen Karriere-Highlights vor mehr als 6000 Zuschauern: „Es sind viele Leute, viele Dinge, die ich eigentlich nur aus dem Fernseher kenne.“ Besondere Bewunderung empfindet der 26-Jährige für die Löwen-Fans, die das Event zu etwas ganz Besonderem gemacht haben. „Wenn du auf der Gegenseite bist, ist das was anderes, aber es ist einfach schön, wie viele Fans bei einem Toto-Pokal-Spiel kommen - einfach Wahnsinn!“ (Boris Manz)