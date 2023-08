Allershausen egalisiert Drei-Tore-Rückstand - Vötting setzt Ausrufezeichen in Eitting

Kreisliga Donau/Isar 2 kompakt

+ © SV Ampertal Palzing Sein Doppelpack brachte nichts ein: Palzings Kapitän Marcel Radlmaier. Fotos: Fupa © SV Ampertal Palzing

Während der TSV Allershausen gegen den FC Finsing nach 0:3-Rückstand noch einen Punkt holt, fahren der FC Lengdorf und der SV Vötting Siege ein.

Landkreis – Ein Spektakel sahen die Zuschauer am Mittwochabend in Allershausen, wo der TSV gegen den FC Finsing nach einem 0:3-Rückstand noch ein 4:4 erzwang. Der SV Vötting setzte mit einem 2:0-Erfolg in Eitting eine weitere Duftmarke.

„Das war heute ein absolut kurioses Spiel“

TSV Allershausen – FC Finsing 4:4 (1:3). Es waren 40 Minuten gespielt am Mittwochabend, als die Allershausener Pleite besiegelt schien. Der TSV begann zwar gut, Finsing führte aber nach Treffern von Valentin Bachmeier (12.), Flo Hölzl (13.) und Kilian Schmitt (40.) komfortabel. Nach dem 2:6 vom Wochenende drohte den personell gebeutelten Mannen vom Amperknie das nächste Debakel. Doch die Schützlinge von Trainer Michael Stiller schlugen zurück. „Das war heute ein absolut kurioses Spiel“, sagte Spartenchef Philipp Jordan. Knotenlöser für die Aufholjagd war der Anschlusstreffer in der Nachspielzeit der ersten Hälfte: Dario Turkman verkürzte nach einem Fehler von Markus Rickhoff auf 1:3 (45.+1). Und auch das 2:3 fiel zum richtigen Zeitpunkt: Leon Lorenz netzte nach einem Ballverlust von Valentin Bachmeier ein (48.). Den Ausgleich erzielte schließlich Thomas Ostermaier nach einer Flanke von links (58.).

Allershausen war jetzt das dominierende Team. Doch klein beigeben wollte Finsing auch nicht: Tom Simml hielt aus 25 Metern einfach mal drauf und traf so zum 4:3 (86.). Und die Hausherren? Kämpften bis zum Schluss – und wurden belohnt: Maciej Machi hielt am Ende einer schönen Ballstafette nach einem Einwurf den Kopf hin (90.+2). „Am Ende hätten wir sogar gewinnen müssen, für die Moral war’s aber auch so super“, erklärte Jordan.

+ Später Ausgleich: Maciej Machi netzte für den TSV in der Nachspielzeit zum 4:4 ein. © TSV Allershausen

Erste Niederlage in der Liga für Palzing

FC Lengdorf – SVA Palzing 4:2 (2:1). Erst einmal gestoppt ist der Lauf von Absteiger Palzing, der in der Englischen Woche nach zuletzt überzeugenden Auftritten eine bittere Niederlage einstecken musste. Bis dato – inklusive der Vorbereitung – habe man immer stark gespielt, zeigte SVA-Trainer Gianluca Dello Buono auf. „Das immer abzurufen, ist nicht einfach.“ Gegen Lengdorf gelang das über weite Strecken nicht, trotzdem „wäre ein Remis drin gewesen“. Vor allem in Durchgang zwei war der FCL jedoch gieriger und aggressiver, nutzte zudem seine Chancen eiskalt.

Zunächst aber hatte Marcel Radlmaier die Gäste nach einer Flanke von Bruder Fabian in Führung geschossen (3.). Doch die Hausherren fanden prompt eine Antwort: Maximilian Mayer brachte zunächst an einen Schuss von Gianfranco Soave noch die Fußspitze hin (9.), ehe Florian Thieme nach einer Holzner-Flanke den Ball per Kopf in die Maschen beförderte (22.).

Kurz nach Wiederanpfiff glichen die Ampertaler allerdings mit einer Kopie des 1:0 erneut durch Marcel Radlmaier aus (48.). In dieser Phase hatten die Lengdorfer wenig Zugriff auf die Partie. Das änderte sich aber wieder, und so hatten die Hausherren das bessere Ende für sich: Joker Florian Spielberger reagierte zunächst nach einem Gestochere 20 Meter vor dem Palzinger Tor am schnellsten (78.). In der Nachspielzeit stellte Martin Lechner dann den Endstand her (90.+1).

Überraschung in Eitting: Vötting nimmt Dreier mit

+ Tor und Vorlage: Daniel Busch war beim Sieg des SVV an beiden Treffern beteiligt. © SV Vötting

FC Eitting – SV Vötting 0:2 (0:1). Sein nächstes Statement in der neuen Kreisliga-Saison konnte derweil Neuling SV Vötting mit dem überraschenden Sieg beim Favoriten setzen. „Ich bin nicht unzufrieden“, sagte Trainer Maximilian Peschek. „Insgesamt war’s ein verdienter Sieg, wobei wir Phasen hatten, in denen wir gewackelt haben.“ Wie etwa in Durchgang eins, als Eitting mehr Ballbesitz hatte, jedoch nicht zwingend genug war. Kurz vor der Pause schlugen die Gäste dann eiskalt zu: Einen Abpraller nach einer Flanke nahm Daniel Busch an und zog an Freund und Feind vorbei ab (41.).

Auch in Durchgang zwei schwammen die Vöttinger phasenweise gewaltig, profitierten zudem davon, dass Keeper Fabio Ordnung glänzend aufgelegt war und unter anderem einen Elfmeter parierte. Die Heimelf traf außerdem einmal Aluminium. In der Schlussphase tütete der SVV aber den Auswärtsdreier ein: Daniel Busch hatte sich über außen clever durchgesetzt, die anschließende Hereingabe konnte Philipp Meyer verwerten (75.). (Matthias Spanrad)