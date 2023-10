Die krankheitsgeplagte SpVgg Kammerberg verpasst Ausgleich im Topspiel gegen Aschheim

Aschheim gewinnt 1:0 gegen Kammerberg (Foto-Archiv) © Sven Leifer

Obwohl die SpVgg das Spiel ursprünglich verschieben wollte, waren sie teilweise die gefährlichere Mannschaft ,verloren aber trotzdem unglücklich.

Kammerberg – Die SpVgg Kammerberg hat beim Tabellennachbarn FC Aschheim mit 0:1 (0:0) verloren. Die Gäste zeigten trotz mehrerer krankheitsbedingter Ausfälle eine gefällige Leistung, für die gut sortierten Aschheimer reichte es an diesem Tag aber nicht. Auch, weil offensiv die Qualität in den Eins-gegen-Eins-Situationen fehlte.

Aschhheim lehnte Verlegung des Spiels ab

Die Kammerberger versuchten, die Partie angesichts der angespannten personellen Situation zu verschieben. „Wir haben die Aschheimer gefragt, ob sie einer Verlegung zustimmen. Das haben sie nicht gemacht, was aber ihr gutes Recht und deshalb vollkommen okay ist“, berichtete SpVgg-Spielertrainer Matthias Koston. Er selbst fehlte auch krankheitsbedingt, verfolgte die Partie aber über den Livestream im Internet. An der Seitenlinie stand dafür der verletzte Sommerneuzugang Fitim Raqi.

Die Kammerberger fanden trotz der Ausfälle gut ins Spiel und waren in der ersten Hälfte das gefährlichere Team. Hochkaräter waren zwar nicht unter den Chancen, doch mit etwas Glück wäre die Führung möglich gewesen. Auf der anderen Seite blieb Aschheim ohne den Ex-Bayern-Profi Diego Contento ebenfalls ohne einen nennenswerten Abschluss.

Kammerberg drückte am Ende der zweite Halbzeit vergeblich auf den Ausgleich

Die erste Aktion nach dem Seitenwechsel gehörte Aschheim: Zunächst lenkte SpVgg-Torhüter Martin Schneider einen Freistoß über die Latte, Sekunden später musste er dann hinter sich greifen. Denn FCA-Kapitän Christos Ketikidis köpfte die Ecke unhaltbar in die Maschen (50.). In den Minuten danach waren die Gäste ungeordnet. Aschheim drückte, Kammerberg hätte sich über den zweiten Gegentreffer nicht beschweren dürfen.

Doch dann steigerte sich die SpVgg und erarbeitete sich Feldvorteile. „Wir haben es auch geschafft, unsere Offensivspieler in Eins-gegen-Eins-Situationen zu bringen“, sagte Koston. Allerdings konnten sich die Kammerberger in diesen direkten Duellen nicht durchsetzen. „Und so wird es dann schwer, ein Tor zu schießen“, ergänzte Koston. Die Gäste hatten dennoch Chancen auf den Ausgleich. Als Robert Villand in der Nachspielzeit die letzte davon vergab, war die 0:1-Niederlage jedoch besiegelt. (Moritz Stalter)