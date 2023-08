„Testspiel mit ernsthaftem Wettkampfcharakter“ - TSV Aßling empfängt im Kreispokal Kreisligisten

Von: Wolfgang Herfort

Aßlings Top-Torjägerin (li.) Sandra Funkenhauser stellte im Testspielbetrieb ihr Visier schon mal für das erste Pokalduell der neuen Spielzeit scharf. Foto: stefan rossmann © stefan rossmann

Erste Runde im Kreispokal: Der Bezirksligist TSV Aßling bekommt es mit dem Kreisligisten SG Feldkirchen/Vagen zu tun.

Aßling – Auch für die Fußballerinnen des TSV Aßling nähert sich die Punktspielrunde. Nachdem am vergangenen Sonntag ein Freundschaftsspiel dem unbespielbaren Rasen auf dem Büchsenberg zum Opfer fiel, steht für das Team von Coach Laszlo Ziegler am heutigen Donnerstagabend ein Pokalduell auf dem Programm. Die Aßlingerinnen treten um 19.30 Uhr in der ersten Runde des Hiscox-Pokals (Namensgeber ist ein Versicherungsunternehmen) beim Kreisligisten SG Feldkirchen/Vagen an.

„Schwere Entscheidungen sind mir lieber als leichte.“

Eine Partie, die dem Aßlinger Trainer ganz gelegen kommt. Kann er doch wieder auf mehrere Urlaubs-Rückkehrerinnen zurückgreifen. „Ein 18er-Kader ist einsatzbereit“, freut sich Ziegler, dass die Zeit, in der er nur mühsam eine Elf aufbieten konnte, vorüber ist. Dass er nun die Qual der Wahl hat, wenn es am 9. September wieder um Punkte geht, wertet er als Luxus und Herausforderung zugleich: „Schwere Entscheidungen sind mir lieber als leichte.“

Fitness beim TSV Aßling im Fokus

Die heutige Pokalherausforderung beim Kreisligisten, so Ziegler, sieht er als „Testspiel mit ernsthaftem Wettkampfcharakter“. Ein Scheitern in der ersten Runde sei zwar kein Beinbruch, da die Bezirksligarunde „absolute Priorität“ genieße. Der Büchsenberger Coach lässt dennoch keinen Zweifel aufkommen, dass er die zweite Runde des Pokals auf dem Zettel hat. „Dann ginge es am Samstag bereits weiter. Die zweite Runde wäre auf dem Büchsenberg gegen Bad Aibling.“ Auch diese Aufgabe soll helfen, das angestrebte Level („von dem sind wir aber noch einen großen Schritt entfernt“) zu erreichen.

„Die Fitness spielt bei uns eine große Rolle, mehr als das spielerische Moment. Ziel muss es sein, so viel Luft zu haben und so zweikampfstark zu sein, dass wir das über 90 Minuten gehen können. Wir müssen den anderen immer einen Schritt voraus sein. So können wir in der Liga bestehen.“ Und im Hiscox-Pokal, dem Nachfolger des Kreispokals, zumindest die Bezirksrunde erreichen. (Wolfgang Herfort)