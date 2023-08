„Müssen den Bock jetzt umstoßen“ - Punktloser TSV Aßling II empfängt den ASV Rott/Inn

Von: Julian Betzl

Gelingt heute der Befreiungsschlag? Der TSV Aßling II und Yannick Lampl (rechts) treffen auf Rott. Foto: stefan rossmann © stefan rossmann

Nächste Chance auf den ersten Saisonsieg in der A-Klasse 3 Inn/Salzach: Aufsteiger Aßling empfängt den noch ungeschlagenen ASV Rott/Inn.

Aßling – Die Aufstiegseuphorie scheint bei der Fußball-Herrenreserve des TSV Aßling bereits nach drei Spieltagen schon wieder verflogen zu sein. Punktlos und mit einem Torverhältnis von 4:13 rangieren die Büchsenberger auf dem letzten Tabellenrang der A-Klasse 1 (Inn/Salzach) und empfangen am heutigen Mittwochabend (18.30 Uhr) ausgerechnet ein für seine so torgefährliche Offensive bekanntes Team vom ASV Rott am Inn.

Schwere Aufgabe für Aßlings Defenisve

Wie sehr die Euphoriebremse bereits angezogen ist, war nach der jüngsten 1:4-Heimpleite gegen den SV Waldhausen auch daran zu erkennen, dass sich Aßlings Coach Stefan Holzmann überaus schwer tat, der zeitnahen Chance zur Rehabilitation etwas Positives abzuringen. „Aber es hilft ja nichts: Wir müssen den Bock umstoßen und gerade in der Defensive gefestigter werden. Gerade gegen Rott wird das eine spannende Aufgabe werden“, vermutet Holzmann.

Sowohl Rotts Dauergoalgetter Lukas Maierbacher als auch sein Angriffskollege Fabian Simmer konnten in den beiden ersten ASV-Partien jeweils dreimal zuschlagen und reisen heute Abend noch punktverlustfrei nach Aßling an. Mit Blick auf den Spielplan stellt Stefan Holzmann fest, dass in nächster Zeit eher solche Kaliber auf dem Aßlinger Programm stehen und Aufbaugegner eher nicht zu erwarten sind.

„Die drei Niederlagen an sich sehe ich nicht als Problem.“

„Wir haben jetzt lauter Bretter vor der Brust, darunter viele Aufstiegsaspiranten. Und Rott hat sich zur neuen Saison auch eher nochmal verstärkt.“ Ob wenigstens Urlaubsrückkehrer Jacob Mertl mithelfen kann, die zuletzt sichtlich verunsicherte TSV-Abwehrreihe etwas zu stabilisieren, wird sich erst kurzfristig herausstellen. Die vielen individuellen Fehler, die Holzmann aktuell so „enttäuschen“ muss aber ohnehin jeder TSV-Akteur für sich selbst minimieren.

„Die drei Niederlagen an sich sehe ich nicht als Problem“, erklärte Aßlings Übungsleiter, der die besten Ansatzpunkte für seine Arbeit aktuell im mentalen Bereich verordnet. „Die Jungs wissen ja, dass sie mehr machen müssen und der Großteil ist auch fleißig im Training dabei. Aber als Initialzündung sollten wir auf dem Platz wieder unsere Leidenschaft zurückbringen.“ (Julian Betzl)