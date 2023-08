TSV Aubstadt gegen Türkgücü München LIVE: Wer setzt sich im Spitzenspiel durch?

Von: Simon Jacob

Teilen

Türkgücü München will beim TSV Aubstadt seine Siegesserie fortsetzen. © IMAGO/Goldberg

Türkgücü München gastiert zum Auftakt des 4. Spieltags der Regionalliga Bayern beim TSV Aubstadt. Im Topspiel treffen zwei ungeschlagene Teams aufeinander.

3. Spieltag der Regionalliga Bayern: TSV Aubstadt empfängt Türkgücü München

Tabelle: Aubstadt steht mit drei Siege aus drei Spielen auf Tabellenplatz drei, Türkgücü mit sieben Punkten auf Rang vier.

Anpfiff im Schulstadion Aubstadt ist um 18:15 Uhr. Wir berichten im Live-Ticker.

München – Wer hätte das gedacht? Türkgücü München ist vor dem vierten Spieltag der Regionalliga Bayern ungeschlagen und zählt zu den besten Teams der Liga. Mit einem Sieg beim TSV Aubstadt können die Münchner am Freitag zumindest vorübergehend die Tabellenführung erobern. Mut dürfte ihnen ihr bisher einziges Auswärtsspiel der neuen Saison machen, das sie klar mit 4:1 beim FC Bayern II gewannen.

Gelingt Türkgücü München in Aubstadt der dritte Sieg in Serie?

Auf den Triumph über die zweite Mannschaft des Rekordmeisters ließ Türkgücü am vergangenen Spieltag einen 3:1-Sieg gegen den FV Illertissen folgen. Gegen die Schwaben bewies Türkgücü Moral und drehte das Spiel nach einem frühen 0:1-Rückstand. Emre Tunc (61‘, 82‘) schwang sich mit seinem Doppelpack zum Matchwinner auf.

Zum Saisonauftakt spielten die Münchner beim 1:1 gegen den FC Augsburg II unentschieden. Lange hatten sie geführt, mussten aber durch Lucas Ehrlich (87‘) den späten Ausgleich hinnehmen.

TSV Aubstand weiter makellos

In Aubstadt erwartet die Münchner am Freitag ein echter Härtetest. Der TSV gewann seine ersten drei Partien und kassierte bislang kein Gegentor. Am vergangenen Spieltag gewannen die Unterfranken mit 1:0 bei Wacker Burghausen. Zuvor besiegten sie Eintracht Bamberg (2:0) und die Reserve von Greuther Fürth (3:0).

Sowohl Aubstadt als auch Türkgücü gehen ungeschlagen und bestens aufgelegt in das direkte Aufeinandertreffen. Beiden winkt die Tabellenführung. Anpfiff der Partie ist am Freitag, 11. August, um 18:15 Uhr. Wir berichten im Live-Ticker. (Simon Jacob)