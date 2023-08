Zweite Niederlage im zweiten Spiel: Motor des TSV Brunnthal stottert weiter

Absteiger noch ohne Punkte

+ © Sven Leifer Janosch Landsberger und der TSV Brunnthal warten noch auf die ersten Punkte in der neuen Saison. © Sven Leifer

Zwei Niederlagen zum Auftakt in der Bezirksliga Süd: Mit null Punkten steht der TSV Brunnthal nach zwei Spielen im Tabellenkeller.

Brunnthal – Der Stotterstart des TSV Brunnthal in die Bezirksliga ist perfekt. Nach der 1:2-Heimniederlage gab es das gleiche Ergebnis in der Fremde. Mit 1:2 (0:1) ging die Partie auf dem Kunstrasen des FC Neuhadern verloren. Die Gastgeber kamen besser ins Spiel und hatten auf dem Kunstrasen auch Vorteile.

Letztlich war der Sieg über die 90 Minuten verdient, weil die Brunnthaler neben den beiden Toren auch noch zwei Aluminiumtreffer hatte durch Jarno Bündgens, der zwischenzeitlich auch das 2:0 der Hausherren schoss. Bei den Grün-Weißen lief wenig zusammen und man kam nicht in die Zweikämpfe. Trainer Janosch Landsberger musste feststellen, dass die Umstellung auf das künstliche Grün mit Mini-Platzmaßen deutlich komplizierter als gedacht war.

TSV Brunnthal: Anschlusstreffer von Fabin Porr beim FC Neuhadern kommt zu spät

Etwas besser wurde es dann nach gut einer Stunde, als Maximilian Brunner Aggressivität auf den Platz brachte. Ab da wurde der Gast gefährlicher, aber man kam erst fünf Minuten vor dem Ende durch Fabian Porr zum Anschlusstreffer. Danach hatte man dann auch noch Strafraumsituationen, um den tristen Nachmittag dann doch noch mit einem Pünktchen zu retten.

Letztlich war die Leistung aber nicht so stark wie bei der unglücklichen Auftaktniederlage gegen Pasing, allerdings durch den Kunstrasen und den engen Platz auch kaum vergleichbar. Den Start mit zwei Niederlagen in der Bezirksliga hat man sich so auch sicher nicht vorgestellt. (NICO BAUER)

FC Neuhadern – TSV Brunnthal 2:1 (1:0)

TSV Brunnthal: Neumair - Kornbichler, Nuelinger, Richter - Ceschin (53. Gerschlauer), Fischer, Näther, Wullrich, Greiner (63. Brunner) - Porr, Keller (86. Schulze)

Tore: 1:0 Gratz (35.), 2:0 Bündgens (47.), 2:1 Porr (88.)

Schiedsrichter: Alexander Hölscher;

Zuschauer: 50.

Quelle: Merkur.de