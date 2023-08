„Haben gesehen, dass wir es können“ - Denklingen will nach erstem Saisonsieg nachlegen

Von: Oliver Rabuser

Da hatte mal der Gegner das Nachsehen: Nach dem 4:1 gegen Penzberg hoffen die Denklinger (in blauen Trikots, hier Kapitän Armin Sporer), dass sie die Trendwende vollzogen haben. Foto: halmel © halmel

Am vergangenen Wochenende feierte Tabellenschlusslicht Denklingen gegen Penzberg den ersten Dreier. In Brunnthal soll direkt der nächste Sieg her.

Denklingen – Wie eng Freud’ und Leid im Fußball oftmals zusammenliegen, zeigt sich einmal mehr am Beispiel des VfL Denklingen. Nach der Heimniederlage gegen den BCF Wolfratshausen (1:3) vor zwei Wochen war Trainer Markus Ansorge derart ernüchtert, dass er beim Gang in die Kabine auf Christoph Schmitt deutete und sagte: „Mein Nachfolger ist ja schon da.“ Wie hoch der Anteil an Ernsthaftigkeit war, bleibt ungeklärt.

Erster Saisonsieg gegen Penzberg

Doch am vergangenen Wochenende war von Tristesse keine Spur mehr. Denklingen schickte den FC Penzberg mit einer 4:1-Packung nach Hause – und dessen Trainer Simon Ollert in die Arbeitslosigkeit. Ansorge verriet, dass Ollert bereits nach Spielschluss beim ihm „total geknickt“ zum Handschlag vorstellig wurde. Die Konsequenzen dieses Resultats waren ihm wohl schon zu diesem Zeitpunkt bewusst. Drei Tage später war es dann auch offiziell: Die Penzberger hatten Ollert entlassen. Freilich liegt es dem VfL-Coach fern, die Belange anderer Klubs zu kommentieren. Da er Ollert aber als „feinen Kerl“ betrachtet, sei die Art und Weise seiner Entbindung „nicht die feine Art und Weise“. Dem Vernehmen nach erfuhr Ollert in einem Telefongespräch, dass er nicht mehrTrainer des FC Penzberg ist.

„Wäre wichtig, jetzt nachzulegen“

So weit, so unwichtig – jedenfalls aus Denklinger Sicht. Denn die massiven Probleme des VfL zu Saisonbeginn haben durch den ersten Saisonsieg nur marginale Linderung erfahren, „Es war nur ein kleiner Schritt, aber wir haben gesehen, dass wir es können“, bilanzierte Ansorge nach dem Erfolg über die Penzberger. Die Kirche bleibt definitiv im Dorf. Der Coach verweist zurecht darauf, dass der FCP seiner Elf die Torerfolge förmlich angeboten habe. „Aber wir waren effizient und haben ein gutes Spiel abgeliefert.“ Vor allem in einem Ressort, dass im Aufstiegsjahr bei den Gegnern richtiggehend gefürchtet war. Beim 1:0 konnte man ein Umschaltspiel wie in besten Zeiten beobachten. Obendrein habe seine Elf „viele Pressingsituationen erkannt“, lobte Ansorge. Die ersten Ausläufer des Premierenerfolgs in dieser Bezirksliga-Saison waren während der Woche bereits zu spüren. „Die Stimmung war gleich besser“, freute sich der 56-Jährige für seine Mannschaft. „Nach drei Niederlagen zweifelst du nur noch an dir.“

Nun kommt an diesem Samstag beim TSV Brunnthal der Zeitpunkt der Wahrheit (14 Uhr). Zuvor ist Raum für die gängigen Metaphern in der Branche. „Wäre wichtig, jetzt nachzulegen“, betont Ansorge. Und: Es brauche Mentalität. Am besten viel davon. „Dem Gegner zeigen, dass wir mehr wollen als er“, schiebt der VfL-Coach nach. Nur so geht Ansorges Gleichung auf. „Rückwärts gerechnet brauchen wir jetzt noch zwölf Siege“, erläutert er mit Blick auf die ominöse 40-Punkte-Marke, die in aller Regel gleichbedeutend ist mit dem Klassenerhalt.

Ausfall von Stahl und Karg wiegt schwer

Den Landesliga-Absteiger aus dem Münchner Südlandkreis hat Ansorge vorigen Freitag bei dessen 1:3-Niederlage in Murnau unter die Lupe genommen. Fazit: Der TSV baue „unterschiedliche Systeme“ in sein Spiel ein, agiert defensiv und offensiv in unterschiedlichen Ausrichtungen. Auf diese Flexibilität hat Ansorge seine Mannen während der Woche hingewiesen. „Wir haben uns eine Taktik zurechtgelegt und sie entsprechend trainiert.“ Schmerzlich vermisst wird auf VfL-Seite in den kommenden Wochen Michael Stahl. Beim Routinier droht wegen einer Außenbandverletzung eine sechswöchige Pause. Dominik Karg wird ob seiner Blessur am Oberschenkel zumindest noch für diese Partie aussetzen müssen. „Die zwei fehlen einfach“, bedauert Ansorge die Ausfälle, auch mangels adäquater Alternativen. Maxi Kotz ist einmalig nicht mit dabei. Vermutlich rückt Johannes Greif in die Startelf und dort Ludwig Kirchbichler auf die vakante Position des Außenverteidigers. (Oliver Rabuser)