„Haben uns zusammengenommen“ - Buchbach nach Mannschaftsabend vor schwerer Prüfung gegen Türkgücü

Ist der Knoten endlich geplatzt? Der TSV Buchbach feierte am vergangenen Freitag den ersten Saisonsieg und kann vier Tage später gegen Türkgücü München direkt nachlegen.

Buchbach – „Über Siege redet am nächsten Tag kein Mensch mehr, über Niederlagen wird tagelang diskutiert“, sagt Buchbachs Co-Trainer Aleksandro Petrovic vor der Auswärtspartie am heutigen Dienstag um 19 Uhr in Heimstetten gegen Türkgücü München. Deshalb fordert der Kapitän der Rot-Weißen: „Wir müssen genauso weitermachen, wie wir das gegen Burghausen getan haben. Ich habe mir das ganze Video noch einmal angeschaut, da hat man in jeden Zweikampf ganz klar gesehen, dass wir den Sieg mehr wollten. Diese Galligkeit müssen wir konservieren.“

Mammutaufgabe gegen Türkgücü

Der mit Benedict Laverty (SV Sandhausen), Stefan Maderer (SpVgg Bayreuth), Halit Yilmaz (FC Pipinsried) und Azur Velagic (SGV Freiberg) aufgerüstete Kader von Türkgücü-Trainer Alper Kayabunar ist aktuell nicht mit dem verunsicherten SV Wacker Burghausen zu vergleichen. Entsprechend steht Türkgücü nach mit zehn Punkten auf Rang fünf.

„Wichtig ist, dass wir nicht wieder in Rückstand geraten. Dann wird es schwer. Beim Sieg gegen Burghausen hat man gesehen, dass wir mit einer Führung im Rücken gut verteidigen können“, so Petrovic. Insgeheim hofft Trainer Alex Käs sogar, dass sich sein Team etwas leichter tun könnte, wenn der Gegner das Spiel macht und sich für die schnellen Buchbacher Spitzen Räume auftun.

„Das war ein richtig geiler Abend, aber in Hinblick auf das Spiel bei Türkgücü haben wir uns schon zusammengenommen.“

Personell wird es aller Voraussicht nach keine großen Veränderungen geben. Gewinner beim Derbysieg war Levin Ramstetter, der in der Abwehrkette einen guten Job gemacht hat. Auch die Doppelsechs mit Tobi Heiland neben Petrovic hat funktioniert. „Da muss ich mich noch etwas besser einfinden, weil Tobi den offensiveren Part übernehmen sollte, ich aber auch den Drang nach vorne habe“, sagt Petrovic, der von einem lustigen Mannschaftsabend auf dem Herbstfest berichtet: „Das war ein richtig geiler Abend, aber in Hinblick auf das Spiel bei Türkgücü haben wir uns schon zusammengenommen.“ Tipp: 2:2 (Michael Buchholz)

Kader des TSV Buchbach

Junghan, Zech; Walter, Orth, Schmit, Brucia, Mackic, Manghofer, Polat, Kampmann; Petrovic, Heiland, Kelmendi, Ramstetter, Vrenezi, Mittermaier; Ammari, Steer, Sztaf, Stoßberger, Rabenseifner