„Waren nicht bei 100 Prozent“ - Dorfen verliert Hitzeschlacht

0:2-Niederlage in Freilassing

+ © Weingartner Dritte Niederlage im fünften Spiel: Das Team von Heiko Baumgärtner steht aktuell auf einem Abstiegsplatz. © Weingartner

Pocket

Facebook

Twitter

E-Mail

Autor Redaktion Erding schließen

Feedback schließen

Weitere schließen

Was für ein Kampf! Der TSV Dorfen musste sich unter extremen Hitzebedingungen beim ESV Freilassing geschlagen geben.

Freilassing/Dorfen – Im dritten Anlauf hat der ESV Freilassing mit einem 2:0 (1:0) den ersten Saison-Heimdreier eingefahren. Sehr zum Leidwesen des TSV Dorfen, der zum zweiten Mal hintereinander 0:2 verloren hat.

Freilassing mit gutem Start

„Wichtig war, dass wir unser Spiel aufziehen konnten und hinten nichts zugelassen haben. Das ist die Grundbasis für einen Sieg“, sagte Freilassings Spielertrainer Albert Deiter. Bei extremer Hitze nahm sein Team sofort das Heft in die Hand. Tim Bageritz hatte nach nicht einmal einer Minute die Führung per Seitfallzieher auf dem Fuß, fand jedoch in Keeper Alex Wolf seinen Meister. Vier Minuten später versuchte es Tobias Schindler per Kopf, erneut war Dorfens Torwart zur Stelle, genauso wie bei Maxi Streibls Chance kurz darauf (13.).

„Wir strotzen derzeit auch nicht vor Selbstbewusstsein.“

In der 20. Minute gab es die nächste Top-Gelegenheit für den ESV: Nachdem Bageritz von Marvin Bräuniger im Sechzehner zu Fall gebracht worden war, trat der Gefoulte selbst zum Strafstoß an, aber Wolf hielt sicher. Kurios: Es war der dritte Freilassinger Elfmeter in Folge, den ein gegnerischer Keeper parieren konnte. „Es ist kein Wunschkonzert, dass man jedes Ding reinmacht“, sagte Deiter. „Wir strotzen derzeit auch nicht vor Selbstbewusstsein.“ Seinen Treffer holte Bageritz aber wenig später nach. An der Strafraumgrenze brachte der Freilassinger aus dem Gewühl heraus den Ball zum 1:0 im TSV-Tor unter (23.).

Torhüter rettet Dorfen in die Pause

„Besonders in der ersten Halbzeit müssen wir uns bei unserem Torhüter bedanken, dass wir nicht höher in Rückstand waren“, betonte Dorfens Trainer Heiko Baumgärtner. „Für Durchgang zwei haben wir uns dann nochmal einiges vorgenommen, aber nach dem frühen 2:0 per Elfmeter war es bei diesen Temperaturen schwierig.“ Tatsächlich gelang dem Gastgeber nämlich doch noch ein Tor vom Punkt: Bräuniger hatte Tobias Frisch im Sechzehner von hinten umgeschubst. Diesmal übernahm Johann Spatzenegger die Verantwortung und verwandelte zum 2:0 (50.). „Wir haben trotzdem nochmal alles versucht, Freilassing hat es dann aber clever runtergespielt“, erklärte Baumgärtner.

Die beste Gäste-Gelegenheit hatte Bastian Rachl, er schoss aber rechts vorbei (64.). In der Schlussphase kam der ESV nochmal gefährlich vors Tor, jedoch waren weder der freistehende Ivaylo Bogomilov (79.) noch Marek Brazina erfolgreich, der nach einer Ecke per Kopf das Tor verfehlte (90.+2).

„90 Minuten Gas gegeben haben. Das ist echt schwer.“

„Wir waren einfach nicht bei 100 Prozent, und die brauchst du, wenn du hier bestehen möchtest“, analysierte der Dorfener Coach. Sein Gegenüber Deiter zollte beiden Teams Respekt, die trotz der Temperaturen „90 Minuten Gas gegeben haben. Das ist echt schwer“. (Redaktion Erding)