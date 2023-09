„Es wird nicht einfacher“ - TSV Eching nach Pleite weiter Tabellenletzter

Siebte Niederlage im zehnten Spiel: Der Tabellenletzte TSV Eching verliert auch gegen den ASV Dachau. © Jeanette Stock

Nächster Rückschlag für den TSV Eching in der Bezirksliga Nord: Der Aufsteiger muss beim ASV Dachau eine deutliche Niederlage einstecken.

Eching – Im Duell der beiden einzigen Teams der Bezirksliga Nord, die in dieser Saison schon den Trainer gewechselt haben, setzte sich der Favorit ASV Dachau klar durch. Der TSV Eching steht nach der 1:4-Schlappe beim Absteiger weiterhin am Tabellenende.

Eching ohne Spielertrainer Philipp Beetz

Die Dachauer wollten im zweiten Spiel unter den spielenden Interimstrainern Max Bergner und Christoph Krüger die ersten Punkte einfahren, der TSV in der dritten Partie nach Alex Günther ebenfalls erstmals Zählbares bejubeln. Einen Dämpfer gab es bereits vor dem Match, denn der spielende Interimscoach Philipp Beetz musste wegen einer Muskelverletzung passen. Damit fehlte den Gästen einer ihrer wenigen erfahrenen Akteure. Und das machte sich bemerkbar.

Die Dachauer schöpften ihr Potenzial besser aus als in den vergangenen Wochen und waren von Beginn an das stärkere Team: Moritz Linke köpfte den Ball nach einer Ecke an die Latte (7.). In der 20. Minute war die Heimelf dann zum ersten Mal erfolgreich: Mario Stanic stellte nach einem Diagonalball auf 1:0. Wenig später sah Echings Florian Bittner, dass ASV-Keeper Korbinian Dietrich weit vor seinem Tor stand. Der Fernschuss aus der eigenen Hälfte strich aber knapp am Kasten vorbei. Es sollte für lange Zeit die beste Chance der Gäste bleiben. Dachau kontrollierte weiter die Partie, verpasste es aber, vor der Pause nachzulegen.

Vier Gegentore: Der Aufsteiger ist gegen Dachau chancenlos

Nach dem Seitenwechsel agierten die Echinger mutiger. Die Zebras waren nun besser im Spiel, Torgefahr strahlten sie aber nicht aus. Anders die Stadtwälder: Linke stellte mit seinem ersten Treffer im ASV-Trikot auf 2:0 (66.). Auf den Geschmack gekommen, legte der Neuzugang nur drei Minuten später nach. Die Echinger waren geschockt.

Es hätte ganz bitter enden können, wenn Miridon Rexhepi in der 80. Minute per Foulelfmeter das vierte Tor draufgepackt hätte. Doch TSV-Keeper Daniel Hanrieder tauchte in die richtige Ecke ab. Stattdessen verkürzten die Zebras im Gegenzug durch Dino Tadic (81.). Spannung kam allerdings nicht mehr auf – und in der Nachspielzeit erhielten die Dachauer ihren zweiten Elfmeter. Zvonimir Kulic übernahm und verwandelte sicher zum 4:1-Endstand.

„Wir waren in der zweiten Halbzeit besser im Spiel, da waren wir mutiger. Trotz der Niederlage schauen wir nach vorne – auch wenn es nicht einfacher wird“, sagte Peter Hanrieder, der Abteilungsleiter der Echinger. (Moritz Stalter)