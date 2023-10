„Extremst bitter“ - TSV Emmering übernimmt die Rote Laterne

Nach einem guten Saisonstart findet Andi Bauer, Abteilungsleiter und Co-Trainer beim TSV, Emmering am unteren Tabellenende wieder. © Michael Goerg

Es läuft einfach nicht bei Emmering: Der TSV verliert gegen Westerndorf und ist dadurch Tabellenletzter in der Kreisliga Inn/Salzach.

Emmering – „Das war extremst bitter.“ Die Enttäuschung bohrte sich förmlich durch die Telefonleitung von Andi Bauer, Abteilungsleiter und Co-Trainer beim TSV Emmering. Seine Elf hatte soeben das Kellerduell gegen den SV Westerndorf unglücklich mit 2:3 Toren verloren und übernahm dadurch tatsächlich die Rote Laterne in der Kreisliga 1 (Inn/Salzach) vom Kontrahenten.

Lazarett des TSV Emmering vergrößert sich

Ein zu Saisonbeginn nach der tollen Vorsaison ein kaum vorstellbares Szenario. Allerdings wirkt die Liga in dieser Saison auch extrem ausgeglichen, der augenblickliche Tabellensiebte aus Brannenburg weist lediglich fünf Zähler Distanz zu Emmering auf.

Große Vorwürfe wollte und konnte Bauer an sein Team auch nicht richten. Es hatte ersatzgeschwächt wieder alles in die Waagschale geworfen, stand am Ende aber wieder mit leeren Händen – und zwei zusätzlichen Verletzten da. Georg Hanslmayer und Alexander Robeis vergrößern nun das Lazarett.

Alu-Pech und kalte Dusche

Nach ordentlichem Start kamen aber die Gäste aus dem Nichts zur Führung durch ein Kontertor von Fabian Martinus (26.). Michael Niedermaier glückte nach Gassenpass das 1:1 (58.). Das mögliche 2:1 für den TSV klebte am Aluminium mit zwei Lattenkopfbällen von Christoph Kirchlechner und Michael Tuscher, kurz darauf kam die kalte Dusche – das 1:2 durch erneut Martinus (67.). Der SVW erhöhte durch Ender Karavil auf 1:3 (70.), Emmerings 2:3 von Simon Wimmer (86.) änderte nichts mehr an der Niederlage. (Christian Scharl)

TSV Emmering: Schütze, Maier, Niedermaier J. + M., Hanslmayer, Wimmer, Breu M., Leykam, Robeis, Kirchlechner, Tuscher, Köck, Spötzl, Beil, Widmann.